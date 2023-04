Penny Hohenau sagt Job-Bewerberin ab: Schwager sauer

Ein Zeichen der Solidarität war es jedenfalls, das einen wütenden, besorgten Familienangehörigen dazu veranlasste, sich für die Belange seiner Schwägerin einzusetzen und sich hilfesuchend an die NÖN zu wenden: „Es geht um meine Schwägerin, die händeringend einen Job sucht.“ Zweimal habe sie von Penny eine Absage erhalten, auch ein erfolgloses Bewerbungsgespräch habe es gegeben. Die Stelle sei seit Monaten offen, man bräuchte für die angegebenen Tätigkeiten auch keine Ausbildung, zudem wohne die Bewerberin im Ort. Außerdem, so der Schreibende, habe sie ein Haus und ein Kind und sei mit jeder Menge Kosten konfrontiert.

„Die Zeiten sind hart, ich verstehe das Auswahlverfahren nicht.“ Konsultiert man die Stellenausschreibung des Penny-Marktes für den Standort Hohenau, stößt man nach wie vor auf die Suche nach einer Teilzeitkraft mit den Aufgabenbereichen: Kassiertätigkeit, Regalbetreuung, Brotaufbacken und Kundenberatung. Das Anforderungsprofil liest sich so: Berufserfahrung (von Vorteil), Mindestalter 18 Jahre, freundliches, gepflegtes Auftreten, Freude am Umgang mit Menschen, aber auch zeitliche Flexibilität und Belastbarkeit. Ausreichende Deutschkenntnisse sowie einwandfreies Leumundszeugnis.

Penny weicht Konfrontation aus

Die NÖN wendete sich an die Rewe-Presseabteilung und konfrontierte sie mit der bekannten Sachlage zum Thema Bewerberin und Stellenbesetzung. Die Antwort ließ etliche Tage auf sich warten. In dem mit „Team Mediarelations“ gezeichneten Antwortschreiben heißt es schließlich: „Nach Rücksprache mit den zuständigen Kollegen dürfen wir festhalten, dass wir in Hohenau zur Zeit fünf unterschiedliche Positionen ausgeschrieben haben, davon zwei in Teilzeit. Beide dieser Positionen sind seit etwa 1,5 Monaten online. Nach jedem Bewerbungsgespräch wird eine entsprechende Auswahlentscheidung getroffen.“

Neben der Berücksichtigung von Qualifikationen und Berufserfahrung seien zudem ebenfalls die Verfügbarkeiten von Bewerbern sowie die Frage, ob die sich bewerbende Person ins Team passe, ausschlaggebend für die Entscheidung.

