Bezirk: Kaufmänner haben Preise im Blick

Filialen der hinlänglich bekannten Supermarktketten gibt es in jedem größeren Ort. Nahversorger in kleineren Orten arbeiten zwar als selbstständige Kaufmänner, haben jedoch Lieferverträge mit einschlägigen Großhändlern. Der klassische Greißler ist im Bezirk ein nostalgisches Relikt. Die Jüngeren zieht es in die großen Einkaufszentren. Überhaupt ist der Mensch mobiler, was sich auch im Einkaufsverhalten zeigt.

Seit zwei Jahren gibt es „Unser G'schäft“ in Ebenthal. Das Angebot wird angenommen. Beim Lokaltermin Freitagvormittag hat die Kassenkraft gut zu tun. Frauen mit Tageseinkauf sind ebenso vertreten wie Arbeiter, die sich ein Frühstück holen. Der Nahversorger in der Coburg-Gemeinde bietet alles, was für den täglichen Bedarf notwendig ist. Brot und Gebäck werden von einem regionalen Bäcker geliefert. Es gibt Feinkost, frisches Obst und Gemüse, Konserven, Wasch- und Reinigungsmittel und so vieles mehr. Dazu kommen, Trafik, Lotto-Toto, Postpartner und Bankbetrieb.

Das Geschäft ist ein Gemeindebetrieb, was wiederum Synergieeffekte hervorruft – die gelben Säcke kann man gleich beim Einkauf mitnehmen. ÖVP-Bürgermeister Christoph Veit in Personalunion als Geschäftsführer: „Eine Nahversorgung in so einem kleinen Ort wie unserem ist mehr als das Einkaufen von Lebensmitteln. Es ist ein Kommunikationszentrum. Die Kaffeeecke und der Schanigarten-Betrieb werden sehr gut angenommen.“

Mit Photovoltaik-Anlage gegen hohe Energiekosten

Dennoch: Die Teuerungswelle macht vor dem Geschäft nicht Halt. So wird zum einen noch heuer eine PV-Anlage samt Speicher montiert, um die galoppierenden Energiekosten in den Griff zu bekommen. „Die Anlage wird Teil der Energiegemeinschaft Ebenthal. Damit können wir den Strom für die kommunalen Gebäude selbst machen“, führt Veit aus.

Zudem wird mit Juli der Lieferant gewechselt. „Wir können damit auch die Discounter-Produktpalette zu den Preisen eines großen Supermarktes abdecken und bleiben somit konkurrenzfähig. Wir merken schon, dass die Menschen vermehrt auf Billigprodukte umschwenken. Der Einkauf wird bewusster“, erklärt Veit den Hintergrund.

Vorliebe der Kunden zu Billigprodukten

Schon sehr lange sorgt Helmut Loibl in Obersulz für die Versorgung im Ort. Auch er bemerkt die Vorliebe der Kunden zur Billigschiene. „Mit Rewe als Lieferant kann ich die gleichen günstigen Preise anbieten wie jeder große Markt. Auch die Aktionen werden von den Kunden gut genützt“, berichtet Loibl. Mit seinen Energiekosten hat der Marktbetreiber einen Glückstreffer gelandet: „Ich habe noch einen alten Vertrag, der bis 2024 gilt. Der hängt jetzt ausgedruckt im Geschäft.“ Mit den neuen Preisen hätte er die vierfachen Stromkosten.

Loibl geht allerdings mit der Preisgestaltung einiger Produkte hart ins Gericht: „Wie kann es sein, dass Äpfel aus der Steiermark pro Kilo einen Euro mehr kosten als Bananen aus Südamerika, die um die halbe Welt geschippert werden? Da stimmt doch etwas nicht!“ Der vielzitierte ökologische Fußabdruck ist da noch gar nicht berücksichtigt. Die Work-Life-Balance des kleinen Selbstständigen hat ein Ungleichgewicht. „Man muss dahinter sein, für die Kunden da sein. In einem kleinen Geschäft ist die persönliche Ebene der Vorteil“, sieht Loibl in der Stammkundenbindung das Überleben.

