Abenteuer-Schatzsuche in Orth

Die Kinderfreunde organisierten mal wieder einen spannenden Samstag für die ganze Familie. Sowohl Jung als auch Alt konnten bei insgesamt fünf Stationen zum Beispiel mitraten, wie viele Erdnüsse sich in einem Glas befanden oder wie viele Clowns auf einem Bild zu sehen waren. Die Reise führte die 91 Kinder und 138 erwachsenen Starter, die entweder zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs waren, quer durch den Ort. Die Preise, die es am Ende zu gewinnen gab, wurden von den Unternehmen in Orth und Umgebung gespendet.

Einige der Highlights nach der Schatzsuche waren das Kinderschminken, die Bastelstation und die Nationalpark-Station, wo sich vor allem die jüngeren Abenteurer nochmal richtig austoben konnten. Somit war es ein schöner Samstag für die ganze Familie.