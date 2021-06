Mit Riesenschritten naht die Landesausstellung 2022. Zwar ist noch fast ein Jahr Zeit und derzeit dominieren andere Themen die (seit Kurzem wieder möglichen) Stammtischgespräche, aber nicht nur im Hintergrund oder im Schloss Marchegg wird eifrig an den Vorbereitungen für das Großereignis gearbeitet.

So gibt es seit einiger Zeit eine Liste mit Partnerbetrieben für die Landesausstellung, die dann in eine „Entdeckerkarte“ eingezeichnet und mit Zertifikat und Türschildern als offizielle Partner ausgewiesen werden. Die Partnerbetriebe sind unterteilt in die Sektoren Ausflugsziele, Gastronomie, Unterkünfte und Lebensmittelproduzenten.

Eines dieser Unternehmen ist die einzige Brauerei des Marchfelds, Manfred Bauers Storchenbräu in Untersiebenbrunn. Und der bodenständige Bierbrauer lud kürzlich Vertreter dieser Partnerbetriebe in seine Brauerei – zum Rundgang durch die Produktionsanlage, zur Verkostung des „flüssigen Golds“ und zum Gedankenaustausch zwischen den Unternehmern, denen ein Ziel gemein ist: Die Region – auch mithilfe der Landesausstellung – ins Rampenlicht zu rücken und wirtschaftlich zu stärken.

Bauer berichtete den Gästen – darunter auch ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner – vom Werdegang seines Betriebs seit der Gründung im Jahr 2003, der mittlerweile etwa 130.000 Liter Bier und 80.000 Liter alkoholfreie Getränke pro Jahr unters Volk bringt.