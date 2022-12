Pläne für Deponie regen auf

Werbung

Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz echauffiert sich: „Von der NÖ Landesregierung wurde in Untersiebenbrunn eine Baurestmassendeponie genehmigt – im Natura-2000-Vogelschutzgebiet, auf einer landwirtschaftlichen Fläche, neben einer Wasserfläche und noch dazu im Feinstaubsanierungsgebiet.“

Was sie weiter ärgert: „Auf 132.500m² wird in den kommenden 20 Jahren ein 22,6 Meter hoher Deponieberg aufgeschüttet – nur 320 Meter vom Siedlungsgebiet entfernt. Im betroffenen Gebiet wird in unmittelbarer Nähe aktiv Schotter abgebaut. Ausreichend leere Gruben, die nicht mehr als Ackerfläche geeignet sind, stehen zur Verfügung. Doch es wird ein Feld für einen Bauschuttberg freigegeben.“

Ortschefin sind die Hände gebunden

ÖVP-Ortschefin Dagmar Zier meint, ihr seien die Hände gebunden: „Ich bin weder für noch gegen die Deponie, wir sind aber ,nur‘ Standortgemeinde, die Entscheidung liegt beim Land NÖ.“ Man habe Stellungnahmen abgegeben, in denen auf Verkehrs-, Landschafts- und Umweltaspekte hingewiesen wurde: „Wir wünschen uns schon lange eine Umfahrung der Gemeinde zur Verkehrsberuhigung“, erklärt die Ortschefin.

Vom Land heißt es: „Der amtliche Bescheid ist das Ergebnis eines umfangreichen Verfahrens nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz.“ Dabei stützten sich die Behörden auf Gutachten von neun Sachverständigen: „Diese haben 197 Auflagen und Projektänderungen auferlegt. Ob und wann das Projekt unter diesen Umständen überhaupt umgesetzt werden kann, entscheidet der Projektwerber.“

Der Bescheid könne beeinsprucht werden, dann wird das Vorhaben ein weiteres Mal geprüft, diesmal vom Bundesverwaltungsgericht. Und bis dieses entschieden hat, kann jedenfalls nicht gebaut werden.

