Romana Peisser aus Prottes versteht die Welt nicht mehr. Der Grund: Die Bezirkshauptmannschaft (BH), sie ist auch Gesundheitsbehörde, soll ihr sowie ihrem Mann und ihrer Tochter – alle wurden positiv auf Corona getestet – mitgeteilt haben, dass sie nach Ausbleiben der Symptome wieder arbeiten gehen können. Und zwar auch dann, wenn der Covid-19-Test weiterhin ein positives Ergebnis anzeigt.

„Dies wurde uns nach Rückfrage auch von der Amtsärztin bestätigt. Wir bekamen zu hören, dass die Krankheit nach zehn Tagen vorbei sei“, so Peisser. Auf Nachfrage unter der Corona-Hotline 1450 habe man die Antwort erhalten, dass die Letztentscheidung beim Amtsarzt liege.

Besonderes Gefahrenpotenzial ortet sie deswegen, weil Peissers Tochter in einem Altenheim in der Bundeshauptstadt Wien arbeitet. „Die BH schickte eine noch infektiöse Person zu hochbetagten Leuten“, so Peisser weiter.

Was sagt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz zu den Vorwürfen? „Wer eine Corona-Infektion durchgemacht hat, kann auch später – also nach der 10-tägigen Quarantäne – positiv getestet werden. Das bedeutet nicht, dass der Betroffene andere Menschen noch infizieren kann.“ Genau sehe man dies beim PCR-Test und dort wiederum am Ct-Wert. Merkatz: „Wenn dieser unter 30 liegt, ist man nicht mehr ansteckend – selbst wenn der Test noch positiv ausfällt.“