Marchegg jetzt bei „Via Habsburg“

Marchegg wurde in die „Via Habsburg“ aufgenommen, eine seit 2014 zertifizierte „Kulturroute des Europarats“. Sie verbindet die einzelnen, historischen Schauplätze, die in engem Zusammenhang mit dem Haus Habsburg(-Lothringen) stehen, miteinander und mit der europäischen Geschichte. Dabei sorgt der Verein „Via Habsburg“ dafür, dass das gemeinsame kulturelle Erbe erlebbar wird und zugleich nachhaltig erhalten bleibt.

Nach der Heiligen Messe für den St.-Georgs-Orden in der Marchegger Stadtpfarrkirche marschierten die Mitglieder des Ordens zur Festwiese in den Schlosspark, musikalisch begleitet vom Musikverein Marchegg/Breitensee. Es folgte die Rede des ungarischen Botschafters in Österreich Andor Nagy zum Thema „Mitteleuropa als Modell“. Danach zog die Kavallerie feierlich in den Schlosspark ein. Karl Habsburg stellte die Zukunftsperspektive Europas in den Fokus seiner Rede.

Nach dem Eintreffen der Urkunde übernahm Schloss- Marchegg-Geschäftsführer ÖVP-Gemeinderat Andreas Pataki diese stellvertretend für ÖVP-Bürgermeister Gernot Haupt aus Karl Habsburgs Händen.

