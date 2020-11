Für Alfred Proksch, Geschäftsführer der Tui-Reisecenter in Gänserndorf und in Groß-Enzersdorf, ist die Lage in der Wintersaison mehr als angespannt. „Viele Reisen wurden umgebucht oder komplett storniert. Wir haben derzeit auch eingeschränkte Öffnungszeiten. Die Kunden kommen kaum noch ins Geschäft, die meisten Anfragen und Anliegen wickeln wir telefonisch ab“, sagt Proksch im NÖN-Gespräch.

Ob ein Kunde seine gebuchte Reise antrete, hänge vor allem an den Reisebedingungen und den Quarantänevorschriften im jeweiligen Land ab. Ein weiteres Problem seien Flüge, die mangels Auslastung storniert werden. „An der Reisebranche hängen auch viele andere Wirtschaftszweige, wie zum Beispiel ein Melonenbauer in Griechenland, der nun nicht mehr an die Touristen verkaufen kann“, gibt Proksch zu bedenken und führt als weiteres Beispiel die Malediven an: „Beim Hin- und Rückflug benötigt man jeweils einen aktuellen Covid-Test. Tests für den Rückflug werden oft am Reiseort in den Anlagen angeboten. Die Ansteckungsgefahr dort ist wesentlich geringer als hier bei uns in einem Supermarkt, weil die Bungalows eher abgeschieden liegen.“

„Eine Besserung der Lage erwarte ich mir nur durch einen Impfstoff, der hoffentlich bald auf den Markt kommt." Alfred Proksch, Geschäftsführer der Tui-Reisecenter in Gänserndorf und in Groß-Enzersdorf

Das Thema Österreich-Urlaub liegt dem Reisefachmann ebenfalls am Herzen: „Oft ist ein Aufenthalt in einem österreichischen Hotel über eine Reisebüro-Buchung günstiger als eine Direktbuchung. Man sollte die Preise vergleichen.“ Die Reiseveranstalter hätten bereits reagiert und bieten Reisen für 2021 an, die risikolos umgebucht werden können. „Eine Besserung der Lage erwarte ich mir nur durch einen Impfstoff, der hoffentlich bald auf den Markt kommt. Ich bemerkte oft, dass viele Leute schon sehr ,reisehungrig‘ sind“, schließt Proksch.

Der 53-jährige Breitenseer Christian Pudjl fährt so oft wie möglich mit seinem zwölfjährigen Sohn Matthias in die Berge, um Ski zufahren. Bereits im Herbst zieht es die beiden auf den Gletscher nach Hintertux. Der selbstständige Küchenmonteur aus dem Marchfeld und sein Sohn sind im Besitz einer Saisonkarte für die Region Flachau. Beruflich bedingt für den selbstständigen von Vorteil da die beiden auch oft nur über ein verlängertes Wochenende oder wenn es schulautonome Tage zulassen einen Kurztrip ins Salzburger Land unternehmen.

Pudil und sein Sohn kommen so auf etwa 40 bis 45 Skitage im Jahr. Gewöhnlich plant der 53-Jährige seine Ausflüge in den Schnee schon lange im Voraus. Bei den Semesterferien im Schuljahr 2021 ist er noch nicht sicher, ob ein Urlaub möglich ist, den Aufenthalt über Silvester hat er fast abgeschrieben.

Der aus Ollersdorf stammende Musiker Lukas Weiser, der als „Onk Lou“ mit seinen Songs für Furore sorgt, ist „kein besonders leidenschaftlicher Wintersportler“, deswegen wird er die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel im Weinviertel bei der Familie ver- und den Rest des Winters im Kaffeehaus zubringen. „Kaffeehausmeditation, wie ich es nenne, ist mein liebstes Hobby. Also bitte sperrt sie wieder auf!“, so seine Forderung.

Weihnachten im Kreis der Familie ist ihm aber sowieso am liebsten. „Aber über Silvester versuche ich, nicht in Wien zu sein. Um dem wilden Treiben zu entgehen, bin ich dann meistens im Ausland.“ Von 2018 auf 2019 beispielsweise war er in Indien. „Allerdings hatte ich mich da verschätzt. Silvester wurde zwar nicht so ausufernd gefeiert wie bei uns, allerdings herrscht dort das ganze Jahr über ein ziemlich wildes Treiben. Also von Besinnlichkeit war nicht zu sprechen. Was für ein spannendes Land!“, schließt Weiser.