Kein Zahnarzt im Ambulatorium: Patientin sauer

Die Patientin erinnert sich zurück: „Im Ambulatorium hatten sie die Prothese für meine oberen Zähne schon einmal repariert. Genau nach einer Woche brach diese an der selben Stelle wieder.“ Deshalb wollte die Frau einen neuen Termin für eine schnelle Reparatur, da sie beruflich im Verkauf arbeitet: „Ich kann ja nicht zahnlos die Kunden erschrecken.“

Warum gab es für den erkrankten Zahnarzt keine Vertretung? Patientin Helga S.

Nach dem Anruf im Gänserndorfer Ambulatorium war der Traum von der raschen Reparatur ausgeträumt: „Klar kann jeder einmal krank werden. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass sich anscheinend niemand die Mühe gemacht hat, in St Pölten eine Vertretung für den erkrankten Zahnarzt anzufordern.“

Für eine Bezirkshauptstadt sei es nicht okay, dass ein Ambulatorium nur von zwei Zahnärzten betreut wird, meint Helga S. Und weiter: „Meiner Meinung nach hätte man sich das Geld für das Ambulatorium sparen können und lieber einen weiteren Kassenzahnarzt in Gänserndorf beschäftigt.“ Somit stand für die Patientin fest: „Ich werde mich leider kurz vor meiner Pension krankmelden müssen, da ich ohne Zähne nicht im Verkauf tätig sein kann – übrigens das wird das erste Mal seit acht Jahren sein.“

Was sagt die ÖGK zu diesem Fall? Sprecherin Viktoria Frieser gegenüber der NÖN: „Wir haben in NÖ insgesamt zwölf Zahngesundheitszentren in verschiedensten Größen. In Gänserndorf sind zwei Zahnärzte beschäftigt. Die Urlaubseinteilung ist immer so gestaltet, dass ein Arzt anwesend ist und dadurch das Zahngesundheitszentrum nie geschlossen ist.“ Unglücklicherweise sei in der gesamten Urlaubswoche des einen Mediziners der andere erkrankt: „Dies ist leider nicht beeinflussbar und kann vorkommen.“