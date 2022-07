Strasshofer Tierquälerin muss in Haft

Werbung

Vier serbische Staatsbürger hätten sich eigentlich am Landesgericht Korneuburg vor Richter Franz Furtner wegen Tierquälerei und schweren gewerbsmäßigen Betrugs verantworten sollen. Gekommen sind nur zwei. Die Hauptangeklagte (32), der nicht viel Wahl blieb, da sie seit 6. Februar dieses Jahres in Haft sitzt, und ihr Lebensgefährte (35), bei dem sie in Strasshof wohnte. Die anderen Angeklagten zogen es vermutlich vor, in Serbien zu bleiben.

Das konnte Richter Furtner aber nicht erschüttern, er schied das Verfahren der abwesenden Angeklagten aus und fuhr mit dem Prozess fort. Zum einen ging es darum, dass die 32-Jährige sich als „eingetragene Züchterin“ ausgab, ihnen aber Hundewelpen verkaufte, deren Lebensumstände Furtner als „unzumutbar“ bezeichnete.

So gab es in der Kellerröhre in Zemling (Bezirk Hollabrunn), wo viele der Welpen gehalten wurden, kein Fenster. Zudem wurden die Tiere mit einem Radio beschallt, wahrscheinlich um die Tierlaute zu übertönen.

Angefangen hatte die Frau mit den Betrügereien bereits 2014 in Wulzeshofen (Bezirk Mistelbach). In den Jahren kamen so 25 betrogene Kunden zusammen, deren Tiere erst gesund gepflegt werden mussten, bis heute an chronischen Krankheiten leiden oder verstorben sind. In Korneuburg forderten neun von ihnen eine nachträgliche Minderung des Kaufpreises, der zwischen 200 und 750 pro Welpen lag, in der Gesamthöhe von 3.100 Euro, was die Angeklagte anerkannte.

Ansonsten verhielt sich die 32-Jährige „im Zweifel reumütig“ geständig, wie der Richter es später in seinem Urteilsspruch formulieren sollte. Und auch Verteidiger Martin Mahrer schien sich seiner Sache nicht ganz sicher, als er in seinem Plädoyer sagte, dass er seine zweimal einschlägig vorbestrafte Mandantin „ersucht“ habe, „zumindest zum Teil Verantwortung zu übernehmen“. So konnte geklärt werden, dass nur sie gegenüber den Käufern als „Züchterin“ auftrat. Ihr Lebensgefährte wurde in diesen Belangen freigesprochen.

Eine Tat haben beide dann noch gemeinsam: Sie haben beide das Arbeitsmarktservice betrogen. Sie, indem sie die Einnahmen aus der illegalen Zucht nicht angab, und überdies – so wie auch der 35-Jährige – längere Zeitabschnitte in Serbien verbrachte, ohne das dem AMS zu melden. Der Mann kam mit einer Diversion und einer Geldbuße von 1.500 Euro davon. Die 32-Jährige wurde zu 21 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, sieben davon unbedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.