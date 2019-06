Das im Jahr 1872 errichtete Bahnhofgebäude in Dürnkrut wurde im Jahr 2006 durch das schwere Hochwasser der March stark in Mitleidenschaft gezogen. Im Jahr 2017 kündigte die ÖBB an den Dürnkruter Bahnhof abzutragen, da eine Sanierung des Gebäudes unwirtschaftlich ist. Nun ist es soweit, es wurde mit den Abbrucharbeiten begonnen, schon in wenigen Tagen ist das Bahnhofgebäude Dürnkrut Geschichte! Vermutlich werden an der frei werdenden Fläche neue Parkplätze errichtet.