410.500 Euro für Straßenbau

Für 2022 stehen einige Vorhaben in der Gemeinde an. So soll das Projekt Wohnbauforschung zur Reduzierung der Leerstände weiterbetrieben werden. Für Straßen und deren Beleuchtung sind 410.500 Euro budgetiert, für die Fertigstellung des Hochwasserschutzes Ebenthaler Straße 520.000 Euro, für die Planung des Hochwasserschutzes Hofbach 40.000 Euro, für die Erweiterung es Wirtschaftshofes 200.000 Euro und für die Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlage 310.600 Euro.

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2022 soll mit einem neuaufgenommenen Darlehen von 200.000 Euro abzüglich der Tilgungen 384.400 Euro betragen. FPÖ-Gemeinderat Theodor Eßl enthielt sich der Stimme, alle anderen waren dafür.

Der Einheitssatz für die Kanaleinmündungsabgabe wird um 2,50 Euro erhöht, jener für die Kanalbenützungsgebühr beträgt künftig 2,30 Euro zuzüglich 10 Prozent bei Einleitung von Regenwässern. Für die Nutzung des Gemeindesaals werden ab nächstem Jahr eine Tagesmiete von 160 Euro sowie ein Stundensatz von 20 Euro bei bis zur vier Stunden Benützung fällig. Wird nur das Foyer gebraucht, halbieren sich die Sätze entsprechend. Vereine und politische Organisationen mit zumindest fünfjährigem Bestand in der Gemeinde können den Saal bis zu sechs Terminen im Jahr kostenfrei nutzen. Diese Beschlüsse fielen einstimmig.

Der Heizkostenzuschuss wird von 80 auf 100 Euro erhöht, alternativ können 3 Kubikmeter Holz gewählt werden. Die Heimatkapelle erhält eine Subvention von 3.000 Euro, die freiwillige Feuerwehr 3.500 Euro sowie extra 15.000 Euro für den Ankauf von neuen Dienstuniformen.

Der Zuschuss für die Kleinkindbetreuung wurde auf monatlich 30 Euro pro Kind festgelegt. Auch diese Beschlüsse fielen einstimmig.

Einige Diskussionen gab es bei der Festsetzung des neuen Baulandpreises. „Wir kommen mit dem derzeitigen Quadratmeterpreis nicht mehr kostendeckend durch“, argumentierte ÖVP-Bürgermeister Gerald Haasmüller. Bislang waren das 15 Euro pro Quadratmeter, ab 2022 werden es 27 Euro sein. Der Antrag wurde mit der Gegenstimme von FPÖ-Gemeinderat Eßl angenommen.

Dass mit einem Windrad des neuen Windparks Loidesthal II der Mindestabstand unterschritten werden soll, war nicht im Sinne einiger Mandatare. Entsprechend enthielt sich ÖVP-Gemeinderat Christian Rückemann der Stimme, FPÖ-Gemeinderat Eßl und geschäftsführender Gemeinderat Roman Stur von der ÖVP stimmten dagegen.