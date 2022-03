Dem Leerstand geht’s an den Kragen

Rund 70 Häuser im Ortsgebiet stehen derzeit leer. Das soll sich ändern. Das Projekt „Der Zukunft Raum geben“ startet Mitte März. Gemeinsam mit den Eigentümern und den Bürgern sollen Konzepte für eine zukunftsweisende Ortsentwicklung erarbeitet werden.

Den Ortskern lebendig zu gestalten und gleichzeitig die Zersiedelung hintanzuhalten – das geht nur gemeinsam mit den Eigentümern der Liegenschaften: Und diese spricht das Projekt direkt an.

Eine Attraktivierung der Flächen macht unseren Ort auch künftig lebenswert.“

Gerald Haasmüller, ÖVP-Bürgermeister

ÖVP-Bürgermeister Gerald Haasmüller erklärt: „Wir möchten aufzeigen, dass die gängigen Argumente, warum ein Haus oder Grundstück über viele Jahre leer steht, einen innovativen Umgang mit den Ressourcen nicht ausschließen.“

Den Kindern die Zukunft nicht verbauen, das Haus für die Enkerl aufheben – das sind häufige Aussagen, wenn es um teils sehr alte und vor allem nicht bewohnte Objekte geht.

Mit dem Projekt „Der Zukunft Raum geben“ sollen nun Möglichkeiten ausgearbeitet werden, wie der Wertbestand erhalten und gleichzeitig zur zukunftsweisenden Ortsentwicklung beigetragen werden kann. „Eine Attraktivierung der Flächen trägt dazu bei, dass der Ort auch in Zukunft lebenswert bleibt, gerade für die Jungen“, wirbt Haasmüller um die zahlreiche Beteiligung der Eigentümer.

Wie wichtig eine Ortskernbelebung ist, zeigt, dass es gerade einmal sieben Bauplätze in der Gemeinde gibt, die demnächst vergeben werden. Die Liste der Bewerber ist mehr als doppelt so lange. „Wir haben die eigenartige Situation, dass sich junge Menschen für einen Bauplatz bewerben, obwohl in der Familie Bauland im Ortskern vorhanden ist“, so Haasmüller.

Das Projekt startet bereits am 17. März mit einer Filmvorführung mit dem Titel „Ort schafft Ort“. Am 25. März wird dann mit einer Exkursion durch den Ort und dem Impulsabend im Veranstaltungssaal vorgesetzt, am nächsten Tag startet die Eigentümerwerkstatt. Für den Mai sind eine Pilotprojektwerkstatt und ein Impulsabend mit Projektideen angesetzt.

