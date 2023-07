Feuerwehrfest war voller Erfolg

Die Straße vor dem Feuerwehrhaus mutierte zum Festgelände. Die Tische waren voll besetzt und der Grill im Dauerbetrieb. Kommandant Christian Wolf konnte unter den Gästen nicht nur ÖVP-Bürgermeister Gerald Haasmüller sowie Gemeinderäte begrüßen, sondern eine ganze Gruppe an Besuchern aus den Orten Velm bei Himberg und Götzendorf an der Leitha, die zum Fest in der namensgleichen Gemeinde im Weinviertel angereist waren.

Für Stimmung sorgten Samstagabend die „Red Devils“. Sonntag gab es einen zünftigen Frühschoppen mit der Waidenbacher Heimatkapelle.