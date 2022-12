Gemeinde sagt dem Leerstand den Kampf an

Werbung

Intensiv hat die Gemeinde mit den Bürgern und einer Consultingfirma gearbeitet – jetzt wurde das Leitbild der Gemeinde präsentiert. Erklärtes Ziel: Kampf dem Leerstand. Einige Projekte wurden bereits umgesetzt.

An die 46 unbebaute Grundstücke und rund 78 leer stehende Wohngebäude im Ortsverband waren für ÖVP-Bürgermeister Gerald Haasmüller zu viel. So beschloss der Gemeinderat gemeinsam mit der Leader-Region und der Beratungsfirma „nonconform“, das Projekt „Der Zukunft Raum geben“ zu starten.

Dialog mit den Eigentümern

Quasi alle derzeit ungenützten Liegenschaften und Immobilien sind in Privatbesitz. Daher war es wichtig, die Eigentümer mit an Bord zu holen. Mit einem speziellen Themenabend – Eigentümerwerkstatt genannt – wurden Möglichkeiten beleuchtet, den Wertbestand zu erhalten und gleichzeitig bei zukunftsweisenden Projekten mitzuwirken. Die daraus entstandenen Ideen fanden Eingang in die folgende Pilotprojektwerkstatt.

Wie alte Häuser wieder genützt, aber auch wie im Ortsverbund Neues entstehen und sich harmonisch einfügen kann, war beim Ortsspaziergang an vier Beispielen zu sehen. Haasmüller beim Abschlussabend über die Erfahrungen: „Das Thema ist kontrovers. Niemand will jemandem etwas wegnehmen. Aber man wird sich überlegen dürfen, was in zehn Jahren sein wird und sein kann. Es geht schließlich um das Leben in der Gemeinde.“ Alexander Wimmer von der KLAR!-Region organisierte einen Beratungstag mit der NÖ Energieberatung.

Förderkriterien müssen ausgebaut werden

Architekt Klaus-Jürgen Bauer wiederum berichtete über die Sanierungsmöglichkeiten der für die Gegend so typischen Weinviertler Hakenhöfe. Haasmüller ergänzt: „Man wird sich hier eine Änderung der Förderkriterien überlegen müssen. Es müssen auch andere Faktoren zählen, nicht nur die Energiekennzahl.“

Julia Halbauer von „nonconform“ berichtet: „Sehr schnell kam der Wunsch nach einem Ortskern, nach gemeinschaftlich genütztem öffentlichen Raum.“ Ein Thema war der Platz vor dem Gemeindeamt, der derzeit nur als Parkplatz genutzt wird. Ein lebendiges Ortszentrum, wie heute wieder gewünscht, gab es an dieser Stelle schon einmal – von 1945 bis 1970.

Bereits umgesetzt wurde das Projekt Gemeinschaftsgarten. Weitere Vorhaben sind die alte Schule als Pilotbaustelle sowie die Stärkung der sozialen Achsen. Die Möglichkeit, das in die Jahre gekommene Gemeindeamt durch einen Zubau in den Veranstaltungssaal zu integrieren, wird wohl eingehender finanzieller Überlegungen bedürfen.

