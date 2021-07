Zwei wesentliche Beschlüsse dominierten die sommerliche Gemeinderatssitzung: Die Gemeinde unterstützt den Ankauf eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges für die Feuerwehr und auf der Landestraße 17 werden Gehsteig und Parkbuchten errichtet. Alle Beschlüsse fielen einstimmig.

Die Feuerwehr Velm-Götzendorf hat mehr Mitglieder als Plätze in ihren Transportfahrzeugen. Es wird daher ein neues Mannschaftstransportfahrzeug angeschafft.

Kommandant Christian Wolf: „Die Gesamtkosten belaufen sich auf 64.508 Euro. Dies beinhaltet den Umbau des Kastenwagens, aber auch notwendige Zusatzausstattung wie Blaulichtbalken und Funk.“

Der Gemeinderat beschloss einen Zuschuss in der Höhe von 25.000 Euro. Aus der Mehrwertsteuer-Rückerstattung kommen rund 10.700 Euro, an Förderung vom Land Niederösterreich noch einmal 7.000 Euro. Damit verbleibt für die Wehr ein eigen zu finanzierender Betrag von rund 21.750 Euro. Die Lieferung ist mit Ende des Jahres geplant. Die beiden vorhandenen Fahrzeuge bleiben im Bestand. Mit der Beauftragung der Herstellung von Nebenanlagen entlang der Landesstraße 17 nimmt die Gemeinde ein Großprojekt in Angriff.

Von der Höhe des Kindergartens bis zur Kreuzung Winterzeile/Feldgasse wird ein durchgehender Gehsteig errichtet.“ Gerald Haasmüller, ÖVP-Bürgermeister

ÖVP-Bürgermeister Gerald Haasmüller erläutert die Details: „Von der Höhe des Kindergartens bis zur Kreuzung Winterzeile/Feldgasse wird ein durchgehender Gehsteig errichtet. Weiters wird es Parkbuchten geben, die durch Grünflächen getrennt sind.“

Dazu kommt die Errichtung von Hauseinfahrten. Während der Gehsteig asphaltiert wird, sind die Parkbuchten mit Pflasterung geplant. Damit kann Oberflächenwasser versickern. Die Planungen seien mit den Anrainern abgestimmt. Das Projekt ist mit 400.000 Euro Obergrenze budgetiert, die Arbeiten werden mit Unterstützung der Straßenmeisterei durchgeführt.

Um die Einfahrt in die Hauptstraße von Waidendorf kommend zu entschärfen, wurde beschlossen, die Verkehrsinsel umzubauen. Haasmüller dazu: „Man muss dann in die Hauptstraße abbiegen, dadurch sollte die Geschwindigkeit reduziert werden.“ Auch soll damit Durchzugsverkehr aus dem Ortszentrum ferngehalten werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 10.900 Euro.

Weiters wurde beschlossen, den bestehenden Schritteweg mit neuen Info-Tafeln zu versehen.