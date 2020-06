An die 250 Jahre hat der Pfarrhof „auf den Steinen“ – und das sah man ihm wahrlich an. In einem ambitionierten Projekt wird dem alten Gemäuer neues Leben eingehaucht. Räume für pfarrliche Nutzung und zwei Wohneinheiten entstehen.

Interviewtermin auf der Baustelle: Martin Sukop, stellverstretender Vorsitzender des Pfarrgemeinde- und des Vermögensverwaltungsrates, erwartet die NÖN in Arbeitskleidung: „Wir legen auch selbst Hand an“, sagt er. Zu tun gibt es genug. Im Erdgeschoß entsteht aus drei kleinen Räumen ein großer Pfarrsaal, die Zwischenwände sind schon entfernt. Aus der alten Küche wird ein kleinerer Saal. Dazu kommen eine neue Küche und ein kleines Büro. „Wir haben viele Gruppen im Pfarrverband, die die Räume für ihre Aktivitäten nutzen können“, erklären Sukop und Diakon Kurt Dörfler unisono.

Kein Stein wird auf dem anderen bleiben

Elektroinstallationen, Sanitärräume und Heizung – alles muss neu gemacht werden. „Die Beheizung des gesamten Hauses erfolgt mittels Brennwertgerät. Damit kann auch der kleinere Raum des anschließenden Jugendheimes mitversorgt werden“, führt Sukop aus. Das sind noch die kleineren Aufgaben. Die teilweise durchgebrochene Dübeltramdecke und statische Baumängel mussten fachgerecht saniert werden. Die hofseitig bereits fertiggestellt Fassade lässt erahnen, wie das Gebäude nach der Fertigstellung aussehen wird.

Das Obergeschoß punktet mit hohen Räumen und Stuckdecken – und einer traumhaften Aussicht bis in die kleinen Karpaten. Die kleinere Wohnung wartet trotz der „nur“ 44 Quadratmeter mit zwei getrennten Zimmern und Küche auf. Die größere Wohneinheit wird ein Wohn- und Esszimmer inklusive Küche sowie zwei Schlafzimmer bieten. Dazu kann der große Pfarrgarten mitbenützt werden. Die Mieten werden bei 350 bzw. 650 Euro liegen, ohne Heizung und Betriebskosten.

Projektführer des 400.000-Euro-Vorhabens ist die Erzdiözese, die bis auf zwei kleine Zuschüsse von Land und Bund auch als Finanzier auftritt. „Wir haben bei der Auftragsvergabe auf regionale Wertschöpfung geachtet und größtenteils regionale Firmen beauftragt“, so Sukop, der mit der Fertigstellung bis spätestens Frühjahr 2021 rechnet.