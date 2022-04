Kampf dem Leerstand: Wie kann man Raum schaffen?

Werbung

Mit einem Kinoabend, einem Workshop und einem Ortsspaziergang startete das Projekt „Der Zukunft Raum geben“ gegen den Leerstand in die erste Runde.

Gemeinsam mit den Eigentümern und den Bürgern sollen Konzepte für zukunftsweisende Ortsentwicklung erarbeitet werden. ÖVP-Bürgermeister Gerald Haasmüller ist über den Start sehr erfreut: „So kann es weitergehen!“

Beim Kinoabend erhielten die Teilnehmer Informationen über den Prozess im Allgemeinen. Mit dem Ortsspaziergang ging es dann schon zur Sache. Julia Halbauer vom begleitenden Team „NONCONFORM“ erklärt: „Es wurden insgesamt vier Eigentümer besucht, die über ihre Erfahrungen bei der Sanierung von Bestandsgebäuden und dem Neubau im Ortsverband berichteten.“

In den für Eigentümer und Bürger offenen Projekttag wurden die Fragen „Was tun mit der alten Schule?“, „Wie soll sozialer Raum aussehen?“, „Was braucht es im öffentlichen Raum?“ und – nicht zuletzt – „Was macht einen lebenswerten Ort aus?“ behandelt.

70 Häuser im Ortsgebiet stehen derzeit leer

Die vier daraus resultierenden Arbeitsgruppen sollen sich bis zum nächsten Treffen konkret mit den Themen Garten im Ort, Jugend, Veranstaltungssaal und Platz vor der Gemeinde auseinandersetzen. In der Eigentümerwerkstatt ging es um die Vorstellung der Immobilien, deren baulichen Zustand sowie um Nutzungsideen und eigene Bedürfnisse. An die 70 Häuser im Ortsgebiet stehen derzeit leer. Wie wichtig eine Ortskernbelebung ist, zeigt, dass es gerade einmal sieben Bauplätze in der Gemeinde gibt, die nächstens vergeben werden.

Die Liste der Bewerber ist mehr als doppelt so lange. „Wir haben die eigenartige Situation, dass sich junge Menschen für einen Bauplatz bewerben, obwohl in der Familie Bauland im Ortskern vorhanden ist“, so Haasmüller.

Mit dem Projekt „Der Zukunft Raum geben“ sollen nun Möglichkeiten ausgearbeitet werden, wie der Wertbestand erhalten und gleichzeitig zur zukunftsweisenden Ortsentwicklung beigetragen werden kann. „Es waren zwei tolle Tage. Hier könnte etwas bewegt und wir wollen Vorreiter in der Region werden – trotz der Skeptiker. Man muss auch mutig sein und sich etwas trauen“, wirbt Haasmüller um die zahlreiche Beteiligung.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.