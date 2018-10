Lenker landete mit Pkw in Bank-Foyer: Schwer verletzt .

Nach der Kollision mit einem anderen Auto an einer Kreuzung der LH17 in Velm-Götzendorf (Bezirk Gänserndorf) ist ein 58-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug ins das Foyer eine Bank geschleudert worden.