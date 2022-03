Mit Trompeten und Posaunen seit mehr als 70 Jahren

Die Waidenbachtaler Heimatkapelle mit Sitz in Velm-Götzendorf wurde im Jahr 1951 gegründet. Die musikalische Leitung hatte 19 Jahre lang Kapellmeister Hans Kratschmar aus Zistersdorf inne. Ihm folgte in den Jahren 1968 bis 1980 der ehemalige Bezirksobmann und Ehrenkapellmeister Josef Gebhart aus Velm-Götzendorf nach. Ab dem Jahr 1981 war Peter Hofstetter Kapellmeister. 2004 übernahm Robert Zecha diese Funktion.

Verantwortliche Vereinsfunktionäre und deren Stellvertreter sind seit der Vereinsgründung immer aus den eigenen Reihen gekommen. In den letzten Jahren konnte die Waidenbachtaler Heimatkapelle tolle Erfolge bei Konzert- und Marschmusikbewertungen erzielen. 2017 durfte sie das Bezirksmusikfest mit Marschmusikwertung in Velm-Götzendorf ausrichten.

Musikreisen nach Italien, Luxemburg und Tschechien

Auch interessante Musikausflüge konnten in den letzten Jahren durchgeführt werden. So gab es Konzertreisen nach Rom, Schengen, Prag sowie in Österreich nach Taufkirchen an der Trattnach und Waldhausen im Studengau. Für das heurige Jahr ist ein musikalischer Ausflug nach Stift Göttweig geplant, wenn die Covid-19-Pandemie es zulässt.

Alle Jungmusiker werden in der Musikschule „St. Barbara“ unter der Leitung von Reinhard Stöckl ausgebildet. Dort werden das Erlernen sämtlicher Musikinstrumente sowie der Theorieunterricht angeboten. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die musikalische Früherziehung zu besuchen. Seit 2004 gibt es auch ein Jugendblasorchester, wo Jungmusiker der Waidenbachtaler und des Musikvereins Ebenthal miteinander als „Sunny Brass“ musizieren.

Als Marketenderinnen in der Waidenbachtaler Heimatkapelle fungieren übrigens Martina Haasmüller, Nadine Fellinger, Sigrid Schmid, Carina Haider, Anja Kolar und Tanja Zillinger.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden