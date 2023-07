Nahwärme und Windkraft sind nun auf Schiene

Die Agenda der Juni-Gemeinderatssitzung umfasste zwar nur wenige Punkte, die Beschlüsse sind allerdings wegweisend für die Energiezukunft in der Gemeinde. So stand die Forcierung der Windkraft sowie die Errichtung eines Nahwärmewerkes am Plan. Abwesend waren Werner Breyer, Johann Stöckl, Daniel Starnberger (alle ÖVP) sowie Alexander Koube und Tanja Kouba-Halvax (SPÖ).

Zur Erweiterung des Windparks um sechs Anlagen fasste das Gremium einen Grundsatzbeschluss. Einige Details wurden jedoch bereits jetzt bekanntgegeben, wenn auch der Beschluss über den fertigen Vertrag erst im Herbst durch den Gemeinderat gehen wird. Fünf Anlagen sind auf Privatgrundstücken geplant, eine Anlage soll auf Gemeindegrund errichtet werden.

Pro Anlage sollen 27.000 Euro in die Gemeindekasse fließen, für das Windrad auf dem gemeindeeigenen Grund zusätzlich 21.000 Euro. Vertragsbestandteil soll weiters eine Bürgerbeteiligung in der Höhe von 3 Prozent des Nettoerlöses sein. ÖVP-Bürgermeister Gerald Haasmüller gab ein Rechenexempel: „Bei einem Preis von 7 Cent würde das insgesamt rund 214.000 Euro ausmachen. Der Vorschlag ist, diesen Betrag auf Betriebe und Privathaushalte zur Unterstützung aufzuteilen.“ Der Grundsatzbeschluss wurde mit der Gegenstimme des FPÖ-Gemeinderates Theodor Eßl und der Enthaltung von Alfred Lehner (ÖVP) genehmigt.

Ein weiterer Punkt war die Errichtung eines Nahwärmewerkes im Bereich Bauhof durch einen privaten Betreiber. Damit könnten die kommunalen Gebäude mit Wärme aus Hackschnitzel versorgt werden. An Anschlusskosten würde für das Gemeindeamt 12.600 Euro, für den Veranstaltungssaal 51.000 Euro, für Feuerwehr und Wirtschaftshof 22.200 Euro und dem Kindergarten 24.600 Euro ausmachen, wobei die Anschlusskosten mit 50 Prozent gefördert sind. Den heutigen Berechnungen nach zufolge liegt der Break-even-Punkt bei einem Gaspreis vom 15 Cent. Ein konkreter Baubeginn steht noch nicht fest. Der Punkt wurde mit den Enthaltungen von Roman Stuhr und Sandra Peer (beide ÖVP) angenommen.

Der Dringlichkeitsantrag von Eßl in eigener Causa zu einer Änderung eines Vermessungsplans wurde mangels Dringlichkeit abgelehnt. Man möchte sich erst in die Angelegenheit einlesen. Eßl stimmte nachvollziehbar dafür. Die ÖVP Mandatare Haasmüller, Stuhr, Peer, Karl Starnberger und Silvia Mühlberger-Wegschaider waren dagegen. Enthalten haben sich Ilse Gruber, Alfred Lehner, Maria Tschulik und Christian Rückemann.