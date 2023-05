Ohrwürmer als Film und Musical

Akustische Ohrwürmer aus James-Bond-Filmen ergänzten sich mit Filmmelodien aus dem Disney-Film „Frozen“, die ebenso wie das Wickie-Medley noch durch Filmszenen komplettiert wurden. Mit Martin Stöckl, Joseph Tauber und Robert Zech nahmen gleich drei Dirigenten den Stab in die Hand – mit sichtlicher Freude, wieder einmal ein Konzert führen zu dürfen.

Eine besondere Ehrung hatte Obmann Herbert Schmid in seiner Funktion als stellvertretender Obmann der BAG Gänserndorf im Gepäck: Er überreichte an Ludwig Pleininger die Goldene Ehrenmedaille mit Zusatzspange für sagenhafte 60 Jahre Musikausübung. Pleininger war im Vorstand vertreten, spielte auch im OMV-Orchester und in kleinen Formationen. Die ersten Sporen haben sich allerdings auch schon zwei Jungmusiker verdient. Florian Gebhart legte das Bronzene und Julian Epp das Silberne Leistungsabzeichen ab.

Einen großen Auftritt hatte das Erfolgsprojekt – Originalton: Robert Zecha – des Jugendorchesters Sunny Brass unter der Leitung von Anna Boswald. Nach dessen Einzelauftritt folgt ein fulminantes gemeinsames Finale mit den Waidenbachern, wo der Nachwuchs zeigte, dass er den Erwachsenen in nichts nachsteht. Als Zugabe leitete ein flotter Marsch zum kulinarischen Teil über. Moderiert wurde der Abend von Rainer Deubner.

