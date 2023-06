Raiffeisenbank präsentierte Bilanzzahlen

Unter großer Beteiligung der Mitglieder fand die Generalversammlung der Raiffeisenbank Weinviertel/Nordost statt. Obmann Leopold Boyer begrüßte unter den Gästen ÖVP-Bürgermeister Gerald Haasmüller sowie Vertreter der örtlichen Vereine und der Freiwilligen Feuerwehr.

Trotz neuer Regularien für Finanzierungen wies die Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Kreditvolumen vom 601 Millionen Euro aus. Ebenfalls erfreulich lagen die Einlagen bei 581 Millionen Euro. Mit einer Eigenmittelquote von 22,62 Prozent weist die Bank eine solide Eigenmittelausstattung auf. Die Geschäftsleiter Roman Hiebl, Wolfgang Hofstetter und Franz Woditschka meinte dazu: „Das erfreuliche Ergebnis stellt einen enormen Vertrauensbeweis unserer Kunden dar und bestätigt unsere umsichtige Geschäftsgebarung.“ Die Raiffeisenbank Weinviertel/Nordost beschäftigt zum Bilanzstichtag 77 Mitarbeiter und hat mehr als 24.000 Kunden.

Boyer berichtet über die bevorstehenden Bankstellenverdichtungen: „Das Bankgeschäft hat sich in den letzten Jahren massiv verändert und nimmt durch die zunehmende Digitalisierung an Frequenz signifikant ab. Produkte sind komplexer, die gesetzlichen Vorschriften und Regularien deutlich mehr geworden. Die von den Kunden gewünschte Qualität kann in diesen Kleinstbankstellen nicht mehr gewährleistet werden.“ Boyer verweist auf den Um- und Ausbau der Bankstelle Hohenau, wo künftig sieben Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz haben werden. Schließen werden zum 30. Juni Ebenthal und Altlichtenwarth, zum Jahresende Rabensburg und Niederabsdorf.

Vorstand Martin Hauer von der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien berichtete über die Raiffeisenorganisation in Niederösterreich und nahm Stellung zur Raiffeisen Bank International. Revisor Robert Thenhalter vom Raiffeisen-Revisionsverband NÖ-Wien bestätigte die risikobewusste Geschäftspolitik und das sehr gute Ergebnis der Raiffeisenbank im Jahr 2022.

Die Förderung regionaler Blaulichtorganisationen und Vereine ist der Raiffeisenbank Weinviertel/Nordost ein großes Anliegen. Spendenschecks wurden an die Freiwillige Feuerwehr Velm-Götzendorf, an die Waidenbachtaler Heimatkapelle und an die Vertreter der Jugend von Velm-Götzendorf überreicht.

Für langjährige Mitgliedschaft wurde Josef Schramel (Mitglied seit 1957) geehrt. Die Mitarbeiter Stefanie Rus und Dominic Kitzl (10 Jahre), Roland Fellinger (35 Jahre) und Prokurist Günter Wenty (45 Jahre) erhielten Dank- und Anerkennungsurkunden. Der Abend klang mit einem gemeinsamen Essen aus.