Tierhalter bedroht: 1.500 Euro Buße

Am Stadlweg in Velm-Götzendorf kam es am 24. Oktober letzten Jahres zu einer unerfreulichen Begegnung zwischen zwei Hundebesitzern und einem 70-jährigen Autofahrer. Der Pensionist hatte sich schon öfter über den angeblichen Kot der Tiere des spazierengehenden Paares geärgert.

An diesem Tag soll er dem Mann gedroht haben, die drei Hunde zu ertränken und den äußerln gehenden Mann mit seinem Fahrzeug genötigt haben, indem er dreimal auf ihn zugefahren sei. Richterin Anna Wiesflecker am Landesgericht Korneuburg brauchte mehr Details: Unter anderem dieses, ob es auf dem Weg eine Rinne gibt, die es notwendig macht, zu beschleunigen, was der Verteidigungsstrategie des 70-Jährigen und seines Verteidigers Leopold Boyer entsprach, wonach der Pensionist nicht gezielt auf den Mann zugesteuert sei, sondern mittels Gaspedal das Hindernis – die Rinne – überwinden musste.

Und siehe da – die Rinne gibt es. Somit stand es in diesem Anklagepunkt am Landesgericht Korneuburg – im Sport würde man unentschieden sagen – Aussage gegen Aussage.

Das bedeutet juristisch so viel, dass Wiesflecker nichts anderes übrig blieb, als den 70-Jährigen von der Nötigung freizusprechen. Denn im Fall von „Unentschieden“ gilt juristisch ein anderer Grundsatz: „Im Zweifel für den Angeklagten.“

Die Drohung, den Hunden des Paares etwas anzutun, mündete in einer Diversion für den unbescholtenen Pensionisten in Höhe von 1.500 Euro Geldbuße. Damit befinde er sich in „illustrer Gesellschaft“, wie sich sein Anwalt Leopold Boyer – und seit 49 Jahren Freund seines Mandanten – abschließend emotional und etwas pikiert äußerte, und Beispiele aus der Politik und andere prominente Verfahren zitierte.

