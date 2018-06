Alle Veranstaltungen im Bezirk Gänserndorf.

Engelhartstetten: Das Sportfest des SC beginnt am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr mit der Ballermann-Party. Am Samstag, 23. Juni, folgt um 20 Uhr die traditionelle „Nacht in Tracht“ mit den „Grazer Spitzbuam“. Am Sonntag, 24. Juni, spielt der Musikverein ab 10 Uhr beim Frühschoppen auf. Alle Veranstaltungen finden am Sportplatz statt.

