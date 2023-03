Orther Kulturtage starten am 10. März

Kulturreferent Michael Kvasnicka freut sich schon auf die Orther Kulturtage, die dieses Jahr planmäßig über die Bühne gehen können. Am 10. März startet das Programm mit der Vorführung des Films „Landnahme“ von Filmemacherin Anita Lackenberger („Rendezvous Marchfeld“), in dem die bayrische Kolonialisierung im heutigen Marchfeld erzählt wird, um 19.30 Uhr in der Veranstaltungshalle „Der Meierhof“.

Weitere Programmpunkte sind am 17. März in der Meierhof-Halle das Musikkabarett „Leberkaas Hawaii“ von Jimmy Schlager, am 24. März im Schloss Orth der Vortrag „Humor in den Weltreligionen“ mit Karl Richard Essmann und am 30. März, ebenfalls im Schloss Orth, das Konzert mit dem Cole/Miner-Trio.

