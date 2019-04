Landwirtschaftskammer-Obmann Manfred Zörnpfennig, Landeskammerrat Andreas Leidwein, Rubenbauern-Präsident Ernst Karpfinger, Bezirksbäuerin Christine Zimmermann und Lagerhaus-Geschäftsführer beschäftigen sich am Dienstag, 23. April, um 19 Uhr in der Bezirksbauernkammer in Gänserndorf mit aktuellen Herausforderungen im Erdäpfelbau.

Im Fokus der Veranstaltung stehen die Bekämpfung des Drahtwurms und Kartoffelkrankheiten wie Stolbur. Anmeldungen unter Tel. 0660/600 97 87.