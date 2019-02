Don Quixote im City Cine.

Eine mitreißende Ballettaufführung in spektakulärer Kulisse mit atemberaubenden Tänzen gibt es am Dienstag, 19. Februar, um 20.15 Uhr im CityCine zu sehen. Die Liveübertragung von Carlos Acostas Produktion "Don Quixote" aus dem Royal Operahouse beginnt um 20.15 Uhr. Sonnig, charmant, lustig und anrührend wird die Geschichte des Ritters Don Quixote präsentiert, der für die Edeldame Dulcinea Ruhmestaten vollbringen will.