Der Sportlerheurige startet am Donnerstag, 20. Juni, um 11 Uhr mit einem Frühschoppen und Mittagsbetrieb. Der Musikverein Prottes sorgt für musikalische Untermalung im Festzelt beim Sportplatz.

Am Samstag, 22. Juni, präsentieren Norbert Schneider & Band um 20.30 Uhr auf dem Sportplatz vom bekannten Liedermacher selbst geschriebene und komponierte Songs im Wiener Dialekt aus dem aktuellen Album "So wie's is". Eintrittskarten um 25 Euro sind in den Raiffeisenbanken Prottes und Gänserndorf, bei ADEG Panzer sowie bei der Tankstelle Polak erhältlich.

Zum Abschluss des Festes spielt der Musikverein Bockfließ am Sonntag, 23. Juni, ab 11 Uhr beim Frühschoppen mit Mittagsbetrieb und Verlosung auf.