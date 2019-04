In Schloss Hof kommt in den Osterferien garantiert keine Langweile auf. Am Montag, 15. April öffnet sich um 11 Uhr und 15 Uhr der Vorhang zu zwei spannenden Abenteuern von Kasperl & Co.

Von Montag, 15. bis Freitag, 19. April, können die Kleinen bei Kinderführungen (um 13 Uhr in deutscher Sprache und um 15 Uhr in slowakischer Sprache) das Schloss kennenlernen (Aufpreis 3 Euro). Die Osterhasen-Bastelwerkstatt ist von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet (3 Euro Materialbeitrag). Von 14 bis 15 Uhr warten süße Ponys auf kleine Reiter (1 Euro/Runde).

Die tierischen Bewohner freuen sich über einen Besuch und der Osterhase ist auf dem Gelände unterwegs und überrascht die Gäste mit kleinen Naschereien.