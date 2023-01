Schrems: Seit 25 Jahren „G.A.N.Z.“ aktiv

Im Jahr 1997 gründeten Natur- und Bewegungsbegeisterte den Verein „G.A.N.Z.“ zu Ehren von Bildhauer und Weitwanderer Carl Hermann. Heuer wird das 25-jährige Bestehen des Breitensport-Vereins mit einem Fest gefeiert.

Es begann beim Carl Hermann-Haus in Grillenstein. Karl Tröstl, „G.A.N.Z.“-Obmann und langjähriger NÖN-Reporter, erinnert sich: „Ich bin in der Nachbarschaft aufgewachsen und durfte Carl Hermann oft helfen, habe handwerklich viel von ihm gelernt.“ Später lernte er dort Ursula Schober vom Naturschutzbund, dem damaligen Hausbesitzer, kennen. Sie gründeten mit Gerhard Haberleitner den Verein Grenzüberschreitendes Aktivitäten + Naturerlebnis Zentrum – kurz G.A.N.Z. – zuerst mit Sitz in Gmünd, dann in Schrems.

Exkursionen nach Tschechien

Schon im ersten Jahr stellte sich Besuch von Wanderern aus Tschechien ein, der Austausch wurde durch gegenseitige Einladungen zu Exkursionen und Ausflügen bis nach 2010 intensiv betrieben. Der Kontakt versandete dann mit dem Tod eines Ansprechpartners und ausgelaufener EU-Fördermittel.

Wandern, Selbstverteidigung, Umweltschutz

Bis 2013 wurde jedes Jahr ein Wandertag in verschiedenen Orten im Bezirk durchgeführt, um Besuchern die Naturschönheiten näher zu bringen. Zwischen 2005 und 2009 waren Selbstverteidigungskurse der G.A.N.Z.-Sektion Kampfsport für Frauen und Mädchen sehr gefragt. Der Verein engagierte sich auch für die Umwelt, pflanzte etwa Bäume und säuberte mit Soldaten einen Geländeabschnitt an der Braunau im Bereich Niederschrems-Kleedorf von Unrat.

Hoch her ging es im April 2008, als der Wanderverein mit seinen damals 54 Mitgliedern im Schremser Kulturhaus das zehnjährige Bestehen feierte. Es moderierte der legendäre Gugaberger Mundl, eine Bauchtanzgruppe sorgte für Abwechslung. Der Erlös dieser und anderer Veranstaltungen wurde von Anfang an in der Vorweihnachtszeit für behinderte Kinder gespendet.

Aus Wanderverein wurden die 4Takt-Brüder

Bis das Interesse der Wanderer langsam schwand. Der Verein G.A.N.Z. blieb jedoch bestehen: Motorradfreunde fanden zusammen und organisieren als „4Takt-Brüder“ – G.A.N.Z.-Sektion Motor- und Kraftsport seit 2013 jährliche Treffen mit Rätselrallye für Biker. Diese Events werden laut Tröstl von zahlreichen Sponsoren unterstützt und sind gut besucht: „Die Startkarten sind gratis. Durch Spenden der Teilnehmer kommen einige 100 Euro für das Förderzentrum Gmünd zusammen.“

Heute haben die 4Takt-Brüder zwölf aktive und ein unterstützendes Mitglied. Für 29. April planen sie ein Jubiläumsfest für Wanderer, Biker und Nichtbiker im Country-Stadl des Gasthauses Schmidt in Langegg.

