Im Zuge eines Bürgermeistergespräches stellte sich der neu gewählte NÖ Gemeindebundpräsident und ÖVP-Bürgermeister der Marktgemeinde Ardagger (Bezirk Amstetten), Johannes Pressl, dem NÖN-Interview. Mit dabei waren Gastgeber und Bad Pirawarths ÖVP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch sowie Landtagsabgeordneter und Gänserndorfs ÖVP-Bürgermeister René Lobner.

NÖN: Was können die Gemeinden beim Klimawandel tun? Wie kann der Gemeindebund unterstützen ?

Pressl: Der Klimawandel ist Realität, was an den katastrophalen Ereignissen zu sehen ist. Wichtig ist die Vorsorge. Infrastruktur nachzubauen, um die Wasserversorgung sicherzustellen, ist Rüstzeug für Trockenperioden. Das können Speicher sein, die Verstärkung der Leitungen oder Brunnenanlagen. Gezielte Grünmaßnahmen reduzieren die Temperaturextreme im verbauten Bereich. Ein Baum im Ort ist nicht von allen geliebt, aber wenn es heiß ist, wollen allen in den Schatten. Der Gemeindebund schafft Rahmenbedingungen wie die Anpassung gesetzlicher Grundlagen und ist Servicestelle für das Tagesgeschäft.

Entsprechende Förderungen sind sicherzustellen, Stichwort Wasserwirtschaftsfonds. Bei erneuerbarer Energie und Mobilität haben die Gemeinden schon viel gemacht. Gut, dass es jetzt das erneuerbare Energie Ausbaugesetz gibt. Wir brauchen die Förderungen. Alternative Energieträger müssen sich rechnen – für die Gemeinden und für die Bürger.

Wie stehen Sie zum Thema Straßenbau? Welche Rolle kann der öffentliche Verkehr spielen? Wo und wie sehen Sie beim Thema Mobilität Handlungsbedarf?

Pressl: Entwicklung in den Regionen ist nur mit entsprechender Mobilität möglich. Ziel muss sein, alle Regionen hochrangig an überregionale Verkehrsadern anzuschließen. Öffentlicher Verkehr muss attraktiv sein, um angenommen zu werden. Auch Busse und Elektroautos fahren auf der Straße. Mir ist wichtig, dass wir auch über andere Formen der Mobilität reden, z. B. Glasfaseranbindung und Digitalisierung. Da müssen wir zukunftsorientiert denken. Die Nutzung von Homeoffice ist verkehrsbeeinflussend und verbessert die Lebensqualität.

Es braucht für alternative individuelle Mobilität in den Regionen Antriebsformen, die entsprechende Reichweiten garantieren. Hier sind wir bei der Beistellung der Infrastruktur gefordert. Es wird beides geben müssen. Individuelle Mobilität am Land, öffentlichen Verkehr in der Stadt – mit Schnittstellen. Die Probleme bewältigen wir nur miteinander.

Lobner: Im Stadt-Umlandmanagement diskutieren wird seit Jahren herum. Wir versuchen, auf Augenhöhe zu agieren und dann führen die Wiener im Alleingang das flächendeckende Parkpickerl ein. 25 % der Wirtschaftsleistung erfolgt durch Niederösterreicher. Von Landesseite werden Millionen investiert, aber Taktverdichtung auf der Nordbahn ist nicht möglich, weil in Wien die Bahnsteige zu kurz sind. Wien baut, der Schotter kommt aus dem Marchfeld. Es geht nur miteinander. Mit der Seestadt hat sich Wien einen Moloch der Verkehrsproblematik geschaffen. Wien braucht den Ringschluss genauso wie wir.

Pressl: Die Problematiken wie Klimawandel und Verkehr können wir nur gemeinsam lösen. Mein Bestreben ist, Dinge immer wieder abzustimmen – auch über Parteigrenzen hinweg.

Die ärztliche Versorgung ist aufgrund von Nachfolgeproblemen nicht immer gewährleistet. Was können die Gemeinden tun? Sind Primärversorgungszentren (PVZ) eine Lösung?

Pressl: PVZ können eine Lösung sein, weil eine Anstellung möglich ist. Derzeit können nur drei Ärzte ein PVZ gründen. Das hat in drei Jahren erst vier PVZ in Niederösterreich gebracht. Wir sollten über andere Trägerformen nachdenken. Den jederzeit erreichbaren Landarzt wird es künftig nicht mehr geben. Digitalisierung bei ärztlicher Versorgung könnte ein Teil der Lösung sein, um die Qualifikation des Arztes richtig einzusetzen. Rund 50 Prozent der Ärzte sind Frauen. Auf deren Bedürfnisse wird man eingehen müssen. Bei der Pflege könnte eine „Gemeindeschwester“ eine gute Ergänzung sein.

Lobner: Ich bin nicht so diplomatisch. Wir hätten in Gänserndorf eines der ersten PVZ haben können. Letztendlich ist ein am Willen der Ärzte und der Ärztekammer gescheitert. Wir können in der Politik nur versuchen voranzutreiben.

Stichwort Hausapotheke: Was halten Sie davon, dass Hausärzte in der Nähe von Apotheken keine eigene Hausapotheke führen dürfen?

Pressl: PVZ funktionieren auch ohne Hausapotheke gut. In den Einzelpraxen ist es Thema. Alle bisherigen Versuche zur Auflösung der Abstandsregeln sind in den Interessensvertretungen verendet. Es muss im Interesse des Arztes/Apothekers sein, dass der Bürger rasch sein Medikament bekommt. Vielleicht wäre hier das System des A/B/C-Händlers ein Lösungsansatz. Da denke ich als kleiner Bürger.

Zum Thema Herausforderungen Zuzug speziell im Wiener Umland. Was können die Gemeinden tun, damit Infrastruktur nicht überlastet wird? Wie kann man mit dem Verkehr umgehen?

Lobner: In Gänserndorf wurde in der Vergangenheit viel gewidmet. Würden wir nicht mit Baustopps oder Überarbeitung der Flächenwidmung gegensteuern, wäre schlagartig alles verbaut. Ein Baustopp greift mit zwei plus einem Jahr zu kurz. In unserer Region wird das hochrangige Straßennetz bis auf Weiteres nicht vorhanden sein, bis dahin aber Unmengen von Menschen zuziehen, was für die Kommunen eine massive Herausforderung ist. Allein Gänserndorf hat seit 2015 zehn Kindergartengruppen gebaut. Da braucht es für die Gemeinden mehr Möglichkeiten, aktiv einzugreifen – mehr Autonomie mit übergeordneter Kontrollinstanz. NÖ ist heterogen. Im Waldviertel gibt es andere Voraussetzungen als im Wiener Umland. Da ein Gesetz drüberzustülpen, ist schier unmöglich.

Pressl: Der ideale Ort ist eine gute Durchmischung der Bewohner aus Alt und Jung, Nahversorgung und wohnortnahe Arbeitsplätze, Gesundheitseinrichtungen und Pflege. Eine ähnliche kulturelle Ausrichtung ist entscheidend – da geht es um Vereinstätigkeit oder Nachbarschaftshilfe. Mit einem überbordenden Zuzug bringen wir dieses Gleichgewicht durcheinander. Wir haben nicht so viele Instrumente, um das zu schaffen. Eine Bausperre ist schon eine Notmaßnahme. Man muss den Menschen auch sagen, dass eine Wohn- und Schlafsiedlung vielleicht nicht so gut ist.