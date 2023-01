Begegnungszone Gänserndorf: Ist sie gut erkennbar?

Seit Schulbeginn im September gibt es in der Gärtnergasse zwischen Jahngasse und Bahnstraße eine sogenannte Begegnungszone. Mit dem Auto zu- bzw. durchfahren dürfen nur noch Anrainer. Alle anderen müssen links in die Jahngasse einbiegen. Dies funktioniere aber nur in der Theorie, meint der Gänserndorfer Hans Göttfert. Warum? „Weil die entsprechende Hinweistafel hinter einem Parkverbotsschild platziert ist. Ein ortsunkundiger Fahrzeuglenker kann diese gar nicht wahrnehmen und fährt dann einfach weiter in den Begegnungsbereich.“

Neue Verkehrsmaßnahmen Mehr Sicherheit für Gänserndorfer Gymnasiasten

Und nachdem bei der Einmündung in die Bahnstraße keine Poller vorhanden sind, sei eine Weiterfahrt auf die Bahnstraße opportun, betont Göttfert: „Leider kann man in Gänserndorf mehrfach beobachten, dass Vorschriften so verfügt werden, dass Unverantwortliche förmlich eingeladen werden, diese zu missachten.“

Als Beispiel nennt Göttfert die Fuchsenwaldstraße in Gänserndorf-Süd. Dort gelte Tempo 30, obwohl auf der einen Seite nur Wald ist und auf der anderen sporadisch ein paar Häuser stehen: „In der engen Rosengasse im Stadtzentrum wiederum, wo Schüler mangels Gehsteigs auf der Straße zum Gymnasium gehen, gilt Tempo 50.“

Was sagt die Gemeinde zu dieser Kritik? ÖVP-Verkehrsstadtrat Wolfgang Halwachs erklärt: „Die Fahrverbotstafel in der Gärtnergasse ist einwandfrei wahrzunehmen, da das Halteverbotsschild einige Meter davor steht.“ Da es dort auch Laternen gibt, seien die Tafeln optimal ausgeleuchtet. Poller an der Kreuzung Gärtnergasse/Bahnstraße anzubringen, sei nicht möglich: „Anrainer könnten dann die Gärtnergasse nicht mehr verlassen.“

Halwachs ist auch davon überzeugt, dass Ortsunkundige die Verkehrstafeln sogar noch besser wahrnehmen, weil sie sich nicht erst auf eine geänderte Verkehrssituation einstellen müssen. Die Rosengasse wiederum werde von Schülern gar nicht benützt: „Die gehen über die Jahngasse.“ Im Gegensatz zur Rosengasse habe sich die Fuchsenwaldstraße zu einer Rennstrecke entwickelt. Deshalb habe man entsprechende Maßnahmen setzen müssen, so der Stadtrat.

