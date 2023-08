Kreisverkehr in Leopoldsdorf: Bauarbeiten fast abgeschlossen

Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich am 25. August. An diesem Tag sollte ungefähr ab 15 oder 16 Uhr eine Ortsdurchfahrt wieder möglich sein. „Freigegeben wird der Straßenabschnitt von der Landesregierung Niederösterreich“, erklärt Vizebürgermeister Ernst Schwarz. Die Nebenanlagen des Kreisverkehrs sollen im Spätherbst fertig sein. Während dieser Arbeiten bleibt der Kreisverkehr befahrbar.

Auch abseits dieses Projektes wird in leopoldsdorf viel gebaut. Die neue Hofer-Filiale zum Beispiel eröffnet voraussichtlich am 7. September. Und: Die Wiederherstellung der Straßen und Gehsteige nach dem Bau der Ortswasserleitung wird zügig fortgesetzt, so Schwarz.