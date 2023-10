Deutsch-Wagramer Kids sind Lkw-tauglich

Polizeibeamter Markus Piribauer, Polizeibeamter Patrick Tomek, Lehrerin Angelika Heinzl, Fahrschulleiter Roland Zigala und Kursleiterin Elke Winkler mit der 4b-Klasse. Foto: privat

Lehrerin Stefanie Strobl, Polizeibeamter Andreas Forstner und Fahrschulleiter Roland Zigala mit der 4c. Foto: Elke Winkler

Lehrerin Tamara Seiler, Polizeibeamter Andreas Forstner und Fahrschulleiter Roland Zigala mit der 4d-Klasse. Foto: Elke Winkler

Die Aktion des NÖ Güterbeförderungsgewerbes hat im Herbst 2023 neuerlich Fahrt aufgenommen, um den Kindern Wissenswertes zum Lkw und besonders auch das Thema Sicherheit im Straßenverkehr näher zu bringen. Heuer neu ist eine Urkunde, die die teilnehmende Schule als „besonders um die Verkehrssicherheit der Schüler bemühte Einrichtung“ auszeichnet.

Dass der Lkw unerlässlich ist, davon geht jeder aus. Warum das aber so ist, wissen Kinder aber eher selten. Wie etwa, dass neun von zehn Lebensmitteln mit dem Lkw gebracht werden, oder dass besonders die Lkw mittlerweile äußerst strengen Emissionsstandards genügen. Gemeinsam mit einem Unternehmen der Region wird dieses Wissen niederösterreichischen Schülern in speziellen Workshops nähergebracht. Im Zentrum steht der Schwerpunkt „Sicherheit im Straßenverkehr“.

Theorie und Praxis mit Fahrschule Deutsch-Wagram

So besuchte auch der Lkw der Fahrschule aus Deutsch-Wagram die Volksschule. In je einem Workshop erarbeiteten die Kinder der vier vierten Klassen gemeinsam mit Roland Zigala aus der Region und Workshop-Leiterin Elke Winkler auf spielerische Art alles Wissenswerte zum Thema Lkw – besonderer Schwerpunkt dabei ist immer die Sicherheit im Straßenverkehr. Zu diesem Thema unterstützten auch die Polizei, vertreten durch die Inspektoren Andreas Forster, Marus Piribauer und Patrick Tomek.

Der Anhalteweg des Lkw, der Schutzweg, der Sicherheitsabstand sowie der tote Winkel oder das „Ausscheren“ in Kurven werden dabei anschaulich direkt am Objekt demonstriert – mit Bodenkennzeichnungen, „Verkehrshütchen“ und durch die Überprüfung der Sichtverhältnisse aus dem Führerhaus durch die Kinder selbst. Selbst am Steuer eines Lkw zu sitzen ist für die Kinder üblicherweise das Highlight der Veranstaltung.

„Neben der Tatsache, dass wir unseren Lebensstandard ohne Transportwirtschaft so nicht leben könnten, ist uns die Sicherheit im Straßenverkehr – ganz besonders für Kinder und Jugendliche – ein äußerst wichtiges Anliegen,“ erklärt Markus Fischer, Fachgruppenobmann des NÖ Güterbeförderungsgewerbes in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Zum Abschluss überreichte Workshop-Leiterin Elke Winkler der jeweiligen Klasse eine Urkunde, die die Schule als „besonders um die Verkehrssicherheit der Schüler bemühte Einrichtung“ auszeichnet.