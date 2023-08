Verkehrstragödie Gänserndorfer Biker starb bei Verkehrsunfall in Gerasdorf

E in Motorradlenker aus dem Bezirk Gänserndorf ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Gerasdorf bei Wien gestorben.

Der 50-Jährige war auf einen Pkw aufgefahren, der abgebremst hatte. Der Biker stürzte, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und wurde vom entgegenkommenden Auto einer 33-Jährigen erfasst, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Für den Zweiradlenker aus dem Bezirk Gänserndorf kam jede Hilfe zu spät. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt. Der Biker hatte laut Polizeiangaben kurz vor 18.30 Uhr einige Fahrzeuge überholt und sich dann hinter einem Pkw, an dessen Steuer ein 29-Jähriger saß, eingereiht. Wegen einer vor ihm fahrenden Gruppe von Radfahrern musste der 29-Jährige seinen Wagen abbremsen. Der Motorradlenker dürfte dies zu spät bemerkt haben und fuhr gegen das Heck des Autos. Er erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die 33-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg wurde nach dem Unfall ins Landesklinikum Korneuburg gebracht. Der 29-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf blieb unverletzt.