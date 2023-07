Groß-Enzersdorf: NEOS diskutieren neue Donauquerung

NEOS-Gemeinderat Reinhard Wachmann gibt den Ungeduldigen: „Menschen in der Region können nicht länger warten, bis Bundes- und Landespolitik tätig werden.“ Was müsse zur Entlastung der Verkehrsteilnehmer im Marchfeld passieren? Welche Alternativen gibt es zum Lobau-Tunnel und zur S1? Wo ergibt ein Ausbau der Öffis Sinn?

„Das sind Fragen, über die sich die NEOS in Groß-Enzersdorf, aber auch in Gänserndorf, Strasshof, Deutsch-Wagram und der Donaustadt schon seit längerer Zeit Gedanken machen.“ In der gemeinsamen Mobilitätsveranstaltung „Donaustadt & Marchfeld – die vergessene (Verkehrs)-Region“ im Hotel Sachsengang wurde dazu diskutiert.

„Wir leben hier in der wohl dynamischsten Region, was das Wachstum betrifft, und gleichzeitig in der am meisten ignorierten Region, wenn es um Verkehrslösungen geht“. Denn weder das Land NÖ noch der Bund bemühten sich ernsthaft um Lösungen. So wollen die Neos allein „Alternativen zum Lobau-Tunnel suchen“, meint Wachmann. Mit den Pinken der Region wurde erneut der Vorschlag für eine Donauquerung bei Mannsdorf unterbreitet – diesmal von Verkehrsplaner Stephan Steinbach.

Idee: Brücke bei Mannsdorf für Auto, Zug und Fahrräder

Steinbach spricht sich für eine Brücke aus, die sowohl dem Auto- als auch Eisenbahn- und Radverkehr dienen müsse. Gleichzeitig solle die B3 nach Norden verschoben und als Landstraße mit wenigen Kreuzungen geplant werden. „So holen wir den Durchzugsverkehr aus den Ortschaften. Außerdem soll die Versiegelung so gering wie möglich gehalten werden, indem wir bestehende Straßen bestmöglich eingliedern“, meinen Steinbach und Wachmann.

Mit rund 70 Prozent Investitionskosten für das Gesamtkonzept solle das Hauptaugenmerk aber auf dem Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel liegen. Die Straßenbahnverbindung von Aspern-Nord nach Orth soll ein integraler Bestandteil werden. Zusammen mit der Donaubrücke und dem Ausbau der Eisenbahnstammstrecke könne dies vielfältige moderne Mobilitätsoptionen bieten.

Dazu fordern die NEOS eine betrieblich eigenständige zweite Stammstrecke, die vom Wiental auf die Ostbahnen führt. „Dadurch werden Kapazitäten geschaffen, um mehr Züge von der Donaustadt und dem Marchfeld durch Wien in Richtung Westen zu führen“, so Steinbach. Laut NEOS sei all das eine erste Diskussionsgrundlage. Die Bevölkerung sei nun eingeladen, sich einzubringen.