Aus Weikendorfer Erde wird Kunst

Elisabeth Falkingers Naturschauspiel für das aus verschiedenen Weikendorfer Gärten von der Künstlerin „Rasenziegel“ ausgestochen und auf einem Podest im Kunstraum zu einem Ganzen zusammengefügt wurden. Das „Ganze“ wird nun über Monate hinter dem großen Schaufenster zu betrachten sein. „Na die werden sich wundern, wenn in ein paar Wochen die Polizei vor der Auslage steht, wenn das erste Marihuana-Pflanzerl austreibt“, kommenterte ein Einwohner lachend im Gespräch mit der NÖN.

Einige Besucher fanden es „interessant“, wie sich der Kunstraum selbst in den Monaten der Ausstellung entwickeln wird, wird doch die „Wiese“ regelmäßig bewässert, der Raum verfügt aber über keinerlei Belüftung außer einer Türe, die aber geschlossen ist. Bleibt jetzt abzuwarten ob in Bälde ein zweites „Kunstopjekt“ in Form von Schwammerln von der Decke wächst.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.