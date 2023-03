Jakob Niemann: Ein Künstler wie schon der Vater

Jakob Niemann ist kein Unbekannter: Er ist nicht nur der Sohnemann von Keramiker und Kunstlokalbetreiber Georg Niemann, er hat auch schon in den letzten Jahren immer wieder mit außerordentlichem Kunsthandwerk aufhorchen lassen, etwa als er sich im Probstdorfer Millenniumsjahr mit Amboss und Hammer als wackerer Kunstschmied auf Schloss Sachsengang präsentierte.

Dabei hat er auf Anraten seiner Eltern zuerst einmal „brav“ eine HTL besucht, damit er auch was „Gscheites lernt“, so Vater Georg Niemann. Dann ist er aber doch zum Kunststudium an die Universität für Angewandte Kunst gewechselt und nun hat er seine erste Einzelausstellung im Groß-Enzersdorfer Kunstlokal – mit außergewöhnlichen Holzobjekten, etwa einer langen Bank mit vielen verqueren Beinen oder einem Hocker aus Bugholz – ganz ohne Beine.

„Alles ist der Nachhaltigkeit gewidmet, das muss jetzt so sein“, sagt der Junior umweltbewusst. Zur Vernissage kamen diesmal außergewöhnlich viele junge Leute, viele davon Studienkollegen aus Wien, und auch alte Schulfreunde aus dem Stadtl.

