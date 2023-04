Potmesil zeigt seine Werke in Engelhartstetten

In der Galerie Nordweg von Günter Skocek lud Christoph Potmesil zur Vernissage. Potmesil ist ein ausdrucksstarker Maler, der mit seinem charakteristischen, an Egon Schiele erinnernden Stil für Furore sorgt.

Die Ausstellungseröffnung war gut besucht, die Bewirtung wurde vom ehemaligen Auhirsch-Wirt Chris Bartusch gemanagt, die musikalische Untermalung besorgte Joe Lindengrün mit seiner Band.

Skoceks Galerie Nordweg ist mittlerweile in vier Trakte gegliedert. Im ersten Trakt sind Werke seines Freundes Bernd Mathias zu sehen, der zweite und dritte Trakt zeigt Bilder des „Hausherrn“ Skocek und im vierten Trakt ist die Potmesil- Ausstellung zu bestaunen. „Die Galerie ist ein Kunstprojekt, das auf die unzureichenden Ausstellungsmöglichkeiten für unangepasste unbekannte Kunst am Land aufmerksam machen will“, so Skocek.

