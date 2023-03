Schönkirchner Künstlerin stellte schon in New York aus

Der berufliche Werdegang von Renate Zakall hat mit Kunst sehr wenig zu tun, arbeitete sie doch lange Zeit in einer Bank. Dennoch: Den Wunsch zu malen trägt sie schon sehr lange in sich. Familie, Kinder und Beruf ließen jedoch keine Zeit dafür.

2001 startete Zakall mit einem Aquarellkurs bei Professor Albert Haller, doch das war nicht ihre Welt. Sie begann, mit Acryl zu experimentieren, und brachte sich autodidaktisch verschiedene Techniken bei. „Wenn ich früher vor einem Bild gestanden bin, sagte ich mir: Das kann ich auch. Doch dann steht man vor der Leinwand und erkennt: Ich kann gar nichts“, so der kritische Rückblick der Künstlerin.

Ausstellungen in Wien und bei der Artexpo

Das dürften Profis allerdings anders sehen. 2015 stelle Zakall in der auf moderne Kunst fokussierten Galerie Steiner in der Wiener Innenstadt aus. Ihr Werk „Energy“, Klavierlack auf Leinen, fand 2015 sogar den Weg zur Artexpo nach New York. Zakall arbeitet mit Acryl, Lack oder auch Öl. Ihr neuestes Projekt sind Werke in der Pouring-Technik. Dabei werden sehr flüssige Farben auf die Leinwand geschüttet und ergeben durch das Ineinanderfließen Marmorierungseffekte – was aber auch ordentlich danebengehen kann. „Ich habe die Leinwand schwarz gemacht, die Farben drauf und den Föhn eingeschaltet. Jetzt ist die Wand im Malzimmer schwarz“, erzählt Zakall launig. Ausprobieren, Neues entdecken, mit Material experimentieren – all das wurde fachlich ergänzt durch fünf Workshops in den verschiedenen Techniken.

„Wenn jemandem meine Bilder gut gefallen und sie in ihrem Zuhause aufhängen – das ist für mich die größte Motivation“, gibt die Künstlerin preis. Drei Monate lang werden die Werke der ortsansässigen Künstlerin in Landgasthof Demel zu sehen sein. Bei der Vernissage mit dabei auch ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary, Seniorenbundobmann Georg Gary, Feuermaler Franz Würrer aus Spannberg und Silvia Ceplichal vom KUMST Strasshof.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.