Deutsch-Wagramer Grill-Ranch sperrt zu

Paukenschlag für alle Freunde des beliebten Lokals zwischen Deutsch-Wagram und Strasshof. Die Grill-Ranch sperrt zu, weil der Pachtvertrag am Montag, den 28. August, ausläuft. Wie es weitergeht, erklärt einer der beiden Inhaber, Hannes Wild, wie folgt: „Aus bestimmten Gründen möchten wir den Vertrag mit dem derzeitigen Pächter nicht verlängern bzw. erneuern. Ein Lichtblick ist, dass es bereits vier Interessenten für das Lokal gibt.“ Dennoch will Wild auch noch zusätzliche Bewerber mit ins Boot nehmen: „Wir möchten, dass unsere Gäste gutes Essen auf den Tisch bekommen und sich wohlfühlen.“

Vermietung für Events als Übergangslösung

Falls die Entscheidung für einen neuen Pächter im September noch nicht gefallen ist, wollen die Wild-Brüder das Lokal für Veranstaltungen, wie Geburtstagsfeiern, Firmenfeiern usw. einzeln vermieten. Die Gäste müssten sich allerdings selbst bedienen, ein Koch kann auf Wunsch bereitgestellt werden.

Warum Hannes und Karl Grill die Zügel nicht selbst wieder in die Hand nehmen und das Lokal selbst, wie in „alten Zeiten“, weiterführen wollen, erklärt Hannes Wild: „Mit 61 Jahren tue ich mir das nicht mehr an. Wir haben mit der Straußenfarm, die wir betreiben, und anderen Tätigkeiten so viel zu tun, dass uns manchmal der Tag zu kurz wird.“ Die Wild-Brüder hatten das Lokal samt Minigolfplatz seit 29. August 2018 an Metin Kaplan verpachtet, der das Lokal noch bis 28. August führt.