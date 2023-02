Wahl im Südlichen Weinviertel: Hochs und Tiefs nebeneinander

Die Region Südliches Weinviertel umfasst 13 Gemeinden, die sich bei ihren Projekten für die Region durchaus einig sind und alle vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Seit der letzten Gemeinderatswahl 2020 stehen sie zudem alle unter ÖVP-Führung. Dennoch könnte das Stimmverhalten nicht unterschiedlicher sein.

FPÖ-Spitzenkandidat Dieter Dorner (r.) bekam im Wahlkampf sogar Unterstützung von Bundesparteichef Herbert Kickl (2.v.r.). In Velm-Götzendorf erreichten die Blauen ein Plus von 12,2 Prozent. Foto: Spet

Beginnen wir mit der FPÖ: Mit einem Zuwachs von etwa 2 Prozent scheint Ebenthal kein guter Boden für die Blauen zu sein. Gleich im Nachbarort Velm-Götzendorf sieht die Sache ganz anders aus. Hier verzeichneten die Freiheitlichen mit plus 12,2 Prozent den höchsten Zuwachs in der Region, dicht gefolgt von Groß-Schweinbarth, wo sie auf 11,6 Prozent Zuwachs kamen. An der Beteiligung im Gemeinderat kann das nicht liegen: Sowohl in Ebenthal als auch in Velm-Götzendorf ist die FPÖ mit dabei. In Groß-Schweinbarth ist dies nicht der Fall, hier liegt der Ausländeranteil zudem bei 14,4 Prozent.

Die ÖVP gibt ein anderes Bild ab. Bei einem landesweiten Verlust von nur 2,2 Prozent hätten in der St. Pöltner ÖVP-Zentrale wohl die Sektkorken geknallt – dieses Ergebnis wurde nämlich in Matzen-Raggendorf erreicht und markiert damit den geringsten Wert in der Region. Dicht darauf folgt Bad Pirawarth, wo das Minus 2,7 Prozent beträgt. Die größte Delle gab es in Spannberg mit einem Minus von 11,6 Prozent.

SPÖ-Spitzenkandidat René Zonschits (4.v.r) gab im Wahlkampf alles. Im schwarzen Ebenthal konnten die Roten sogar um 3,3 Prozent zulegen. Foto: SPÖ

Wie schaut es im Südlichen Weinviertel bei der SPÖ aus? In Ebenthal konnten die Roten ein Plus von 3,3 Prozent erreichen. In Prottes ist man mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent noch sehr knapp positiv, Auersthal drehte sich mit etwa 1,0 Prozent bereits ins Minus, wenn auch nur marginal. Am anderen Ende ist wieder Groß-Schweinbarth zu finden: Ganze 5,91 Prozent verloren die Sozialdemokraten, dicht gefolgt von Matzen-Raggendorf, wo man ein Minus von 5,7 Prozent einstecken musste.

Und noch einmal Ebenthal: In der waldreichen Gemeinde sind die Grünen mit einem Zuwachs von 2,1 Prozent Regions-Spitzenreiter. Das „schlechteste“ Ergebnis stellt ein Verlust von 0,9 Prozent in der Erdölgemeinde Prottes dar. Das höchste Plus fuhr die Umweltpartei allerdings in Auersthal mit fast 8,0 Prozent ein.

ÖVP-Spitzenkandidat René Lobner (l.) eilte im Wahlkampf von einem Termin zum nächsten. In Matzen-Raggendorf verloren die Schwarzen nur 2,2 Prozent. Foto: Mauritsch

Bleiben noch die NEOS: Die Pinken verzeichnen sowohl den höchsten Stimmenanteil mit 6,2 Prozent als auch den stärksten Zuwachs mit 3,4 Prozent in Spannberg. Mit einem Plus von 0,1 Prozent bleiben die NEOS in Bad Pirawarth quasi unverändert.

Velm-Götzendorfer sind Vorzeige-Demokraten

Anteilsmäßig machten sich in Velm-Götzendorf die meisten Wähler zur Urne auf. Die Wahlbeteiligung lag knapp über 80 Prozent und damit weit über dem Bezirksdurchschnitt (66,9 Prozent). Am wenigsten ließen sich die Bürger von Matzen-Raggendorf zu einer Stimmabgabe hinreißen. Hier liegt man mit einer Beteiligung von 68,5 zwar noch immer über dem Bezirksschnitt, im Vergleich zur Landtagswahl 2018 gaben aber 2,5 Prozent weniger Bürger ihre Stimme in der Wahlkabine ab. Den höchsten Anstieg der Wählerbeteiligung gab es in Hohenruppersdorf: Gleich 9,1 Prozent mehr Personen nutzen ihr aktives Wahlrecht.

Die meisten ungültigen Stimmen in der Region wurden in Groß-Schweinbarth abgegeben. Hier schafften es 26 Stimmzettel nicht „in die Wertung“. Auch in Spannberg sticht die Zahl der ungültigen Wahlzettel mit 19 hervor.

Zwei Gemeinden sind hier nicht berücksichtigt: Gaweinstal gehört zwar zur Region Südliches Weinviertel, liegt aber im Bezirk Mistelbach. Und Zistersdorf wurde bereits bei der letztwöchigen Analyse zu den Bezirksstädten behandelt.

