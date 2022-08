Palterndorf-Dobermannsdorff: Verdächtiger nach Schreckschüssen gefasst

Werbung

Polizisten gaben zuvor zwei Schreckschüsse ab. Der beschuldigte tschechische Staatsbürger war geständig. Er wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Beamte der Inspektionen Hohenau und Angern an der March waren kurz nach 5.00 Uhr über den Diebstahlsversuch in Kenntnis gesetzt worden. Der Verdächtige versuchte sich zunächst hinter einem Pkw zu verstecken, ehe er in Richtung B48 lief.

Der Mann habe mehrmalige Aufforderungen ignoriert, dass er stehen bleiben solle. Deshalb seien zwei Schreckschüsse ins lockere Erdreich abgegeben worden. Auf einem Feldweg sichergestelltes Einbruchswerkzeug hatte der 24-Jährige auf der Flucht verloren oder weggeworfen.

