Gänserndorf: Fahrraddieb stand vor Richter

Vom 5. September bis zum 5. Oktober letzten Jahres verbüßte ein 22-jähriger Slowake den unbedingten Anteil seiner Freiheitsstrafe, zu der er wegen Diebstählen von Fahrrädern am Landesgericht Korneuburg verurteilt worden war. Nach seinem „nicht raschen, sondern unmittelbaren Rückfall“, wie es Richter Martin Bodner bezeichnete, machte der junge Mann im November letzten Jahres in Gänserndorf ungeniert weiter.

Wöchentlich zwei Räder - so lautete die selbst gewählte Vorgabe des Slowaken, der die Bikes dann in Pfandhäusern in seiner Heimat zu Geld machte. Ein Pfandleiher habe einmal nach der Herkunft seiner Ware gefragt. Als er aber versicherte, dass die Räder in Österreich und nicht in der Slowakei gestohlen worden waren, hatte der „Geschäftsmann“ kein Problem mit der Hehlerware, schilderte der 22-Jährige seine „Tätigkeit“ freimütig.

Seine Erwachsenenvertreterin sollte hier sitzen, da er nur 40 Euro monatlich von ihr erhalten würde. Den Rest seines Geldes würde sie in die Ukraine schicken. Dass der 22-Jährige eine eigenwillige Sicht der Dinge hat, wurde in dieser Verhandlung klar, aber eben auch, dass er sich seines Unrechts durchaus bewusst war.

Mit der Zwiespältigkeit seines Mandanten musste auch Verfahrenshelfer Marius Garo zurechtkommen, der damit aber auf verlorenem Posten stand. Von „Ich möchte eigentlich hierbleiben“ über „Ich schließe mich nicht den Worten meines Anwalts an“ bis hin zu "Bitte alles verurteilen" war auch für den besten Strafrechtler kein Blumentopf zu gewinnen. Das Urteil: 18 Monate unbedingte Freiheitsstrafe, plus die sechs - bisher bedingten - Monate aus der ersten Verurteilung. „Ich bin sehr zufrieden, danke", so der 22-Jährige selig.

