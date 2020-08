Was haben eine Tankstelle im Bezirk Korneuburg und ein Café im Bezirk Gänserndorf gemeinsam? Beide gehörten einmal jenem Mann, der in Korneuburg vor Gericht stand. Es „krachte an allen Ecken und Enden“, daher habe der mittlerweile 64-Jährige das Geld zwischen den zwei Unternehmen hin und her geschoben und die Gläubiger um ihr Geld gebracht. Das ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

„Ich hatte letztendlich nichts außer einer guten Idee“, sagt der Angeklagte vor Gericht. Er war jahrelang Leiter einer OMV-Filiale und pachtete mit seiner Abfertigung eine eigene Tankstelle.

Als das Geld dort knapp wurde, habe er sich nach einem zweiten Standbein umgesehen, berichtet er. Fündig wurde er im Bezirk Gänserndorf, wo er ein Café übernahm, das nicht viel besser lief. „Es war im besten Fall eine schwarze Null“, erklärt der 64-jährige. Irgendwann trudelte dann der Insolvenzantrag ein: „Überraschend“, sagt er.

Vor Gericht steht außerdem seine 35-jährige Buchhalterin. Sie bestätigt, Geld von der Tankstelle für das Café verwendet zu haben, um Nettogehälter auszuzahlen. „Loch-auf-Loch-zu“, nennt das die Staatsanwältin.

„Sozialversicherungsbeiträge konnten wir von Anfang an nicht bezahlen“, sagt die Buchhalterin. Sie begleicht nun die entstandenen Schulden. Nach drei Stunden des Verfahrens verzichtet das Gericht auf ihre weitere Strafverfolgung: Ihre Entscheidungsgewalt falle nicht ins Gewicht.

Dem 64-Jährigen wird auch vorgeworfen, seinen Spritlieferanten betrogen zu haben. Er soll gewusst haben, die Lieferungen nicht mehr bezahlen zu können. Den Lieferanten habe er mit einer Bankgarantie hingehalten, die nie gekommen ist. Er ist ihm rund 120.000 Euro schuldig geblieben, die der neue Tankstellen-Besitzer jetzt begleicht. „Die Hinhalte-Strategie ist typisch für Betrugsdelikte“, sagt Richterin Monika Zbiral.

„Sie sitzen hier und tun sich unheimlich leid“, sagt die Staatsanwältin zum Angeklagten, „während die Gläubiger auf drei Prozent ihres Geldes sitzengeblieben sind. Das ist ein Witz.“

Der 64-Jährige wurde von einem Schöffensenat unter Vorsitz der Richterin zu 14 Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 1.600 Euro verurteilt. „Ich bewundere Ihren Mut, ein unternehmerisches Risiko eingegangen zu sein“, sagt Zbiral, „aber Sie haben die Grenze der Legalität überschritten. Ihren Lebensabend haben sie sich sicher anders vorgestellt.“