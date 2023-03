Billa: Leergut zurückbringen und Vögel in Hohenau schützen

Das artenreiche Feuchtgebiet der March-Thaya-Auen ist Teil einer der bedeutendsten Flusslandschaften Europas. Es ist eine internationale „Zugstraße“ für Tausende Vögel sowie bedeutsamer Lebensraum für Fische, Frösche und den als österreichisches Wappentier bekannten Seeadler. Aufgrund flussbaulicher Eingriffe der Vergangenheit, die durch die Klimaerwärmung dramatisch verschärft werden, droht dieses einzigartige Naturjuwel jedoch zu vertrocknen.

Der Verein AURING aus Hohenau setzt sich seit 27 Jahren für die Rettung der „vogel.schau.plätze“, ein Feuchtgebiet am Rand der Auen, ein und schützt dort über 200 zum Teil vom Aussterben bedrohte Vogelarten. Durch die Klimaerwärmung wird die Arbeit von AURING noch wichtiger, gibt es doch immer weniger Niederschläge und dafür längere Dürreperioden. Da die Frühlingshochwässer nun schon seit geraumer Zeit ausbleiben, fällt die Au immer früher trocken.

„Gerade in Zeiten der Klimaerwärmung haben es die Tiere der Feuchtgebiete immer schwerer, attraktive Lebensräume vorzufinden. Durch die Pflege und Bewässerung der ,vogel.schau.plätze' in den March-Auen kann daher Blaukehlchen, Moorfrosch und vielen anderen faszinierenden Arten geholfen werden,“ betont Thomas Zuna-Kratky, Obmann des Vereins AURING.

Neustes Vogelschutzprojekt bekommt Unterstützung von Supermarkt-Kette

Der Verein AURING bemüht sich, auf den ehemaligen Schlammbecken der Zuckerfabrik Hohenau an der March über ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem genau diese Lebensräume zu schaffen, die derzeit fehlen. Die Aufrechterhaltung der kontinuierlich notwendigen Bewässerung der „vogel.schau.plätze“ benötigt finanzielle Mittel zur Abdeckung der Stromkosten sowie zur Wartung und Erneuerung der Pumpen und Rohrleitungen.

„Billa liegt die Erhaltung dieses einzigartigen europäischen Feuchtgebiets am Herzen, daher haben wir es über unsere Stiftung ,Blühendes Österreich' bereits mit 50.000 Euro unterstützt. Jetzt möchten wir unsere Kunden einladen, den Verein AURING kennenzulernen und ihm bei seiner wertvollen Arbeit mit einer Spende zu helfen,“ unterstreicht Eric Scharnitz, Billa-Vertriebsdirektor.

Fortan kann jeder Kunde, der sein Leergut zurückbringt, den Wertbon spenden und dadurch dem Verein AURING dabei helfen, die wertvolle Natur- und Vogelschutzarbeit fortzuführen. Gleichzeitig bietet Billa ein dazugehöriges Gewinnspiel für Wertbon-Spender an.

Auf die Gewinner warten 5x4 Plätze bei exklusiven Führungen mit AURING an den „vogel.schau.plätzen“ in Hohenau an der March. Interessierte können unter www.bluehendesoesterreich.at/gewinnspiel an der Aktion teilnehmen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.