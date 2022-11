67 Prozent in Eckartsau gegen Wasserleitung

Am Sonntag ging die mit Spannung erwartete Volksbefragung in der Gemeinde über die Bühne – und sie brachte ein eindeutiges Ergebnis: 67 Prozent der Bürger, die sich an der Abstimmung beteiligten, beantworteten die Frage „Soll der Gemeinderat die Errichtung einer öffentlichen Trinkwasserversorgung im gesamten Gemeindegebiet der Marktgemeinde Eckartsau beschließen?“ mit Nein. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei 49,9 Prozent.

FPÖ-Ortsparteichefin Sylvia Reischel hatte mittels Initiativantrag – sie schaffte mit 150 gesammelten Signaturen die Hürde von 10 Prozent der Wahlberechtigten – die Volksbefragung erwirkt.

„Es war wichtig, bei einem derartig kostenintensiven Thema den Bürgern eine Stimme zu geben. Wir bedanken uns bei allen, die von ihrem Recht auf direkte Demokratie Gebrauch gemacht haben und bei der Volksbefragung ihre Stimme abgegeben haben“, erklärten Reischel und FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner, beide aus Pframa, nachdem das Ergebnis bekannt war.

Miksch: „Bürger haben ein Statement abgegeben“

Der neue ÖVP-Bürgermeister Thomas Miksch war vom Ergebnis nicht überrascht: „Man hat schon bei den Diskussionsveranstaltungen im Vorfeld sehen können, dass die Volksbefragung wohl so ausgehen wird. Die Bürger haben ein eindeutiges Statement abgegeben, der Gemeinderat wird sich jetzt damit beschäftigen.“

ÖVP-Bürgermeister Thomas Miksch ist vom Ergebnis der Volksbefragung nicht überrascht. Foto: Gemeinde

Miksch selbst sei „weder gegen, noch für“ das Projekt: „Ich sehe das von zwei Seiten: Einerseits gibt es Katastralgemeinden, in denen die Wasserqualität nicht so gut ist, aber andererseits wären die Kosten durch die Wasseranschlussgebühren in Zeiten von hoher Inflation und Energiekrise eine weitere finanzielle Belastung.“

Der vormalige ÖVP-Bürgermeister Rudolf Makoschitz, der die Weichen für die Errichtung der öffentlichen Trinkwasserversorgung stellen wollte, sah sich bei der entsprechenden Abstimmung im Gemeinderat zum Thema „Einleitung Wasserrechtliches Bewilligungsprojekt WVA Eckartsau“ mit Opposition aus den eigenen Reihen konfrontiert ( die NÖN berichtete ).

Ein ÖVP-Mandatar hatte den Dringlichkeitsantrag gestellt, den Tagesordnungspunkt nicht zu behandeln. Und dieser Dringlichkeitsantrag wurde mit nur einer Gegenstimme, nämlich jener von Makoschitz, angenommen.

