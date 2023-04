Weinzettl und Rudle sorgen im Stadtsaal K9 Zistersdorf für Lacher

Am kommenden Samstag gibt es wieder richtig etwas zum Lachen im Stadtsaal K9 Zistersdorf. Denn niemand Geringerer als Weinzettl & Rudle präsentieren ihr aktuelles Kabarett „Voll abgefahren“.

Im Kabarett geht es nicht, wie der Titel vermuten lässt, um angeheiterte Teenager oder peinliche Auftritte von zwei Über-50-Jährigen, nein abgefahren bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die beiden Künstler komplett aussteigen. Zwei Künstler ganz ohne Bühne, Publikum und Auftritten. Kann das gelingen bzw, gefällt es den beiden am Ende sogar? Und wo sind sie eigentlich hin? Was braucht ein Paar, um miteinander glücklich zu sein? Sternenhimmel und Zeltidylle? Oder einen gemeinsamen Gemüsegarten? Wann vermisst die Frau den Luxus und sehnt sich der Herr schon nach dem Sky-Empfang? Finden Sie es heraus, der eine oder andere Lacher ist garantiert.

Infos zum Kabarett:

Kabarett „Voll abgefahren“ von Weinzettl & Rudle

Wann:

15.04.2023 um 19:30 Uhr

Wo:

Stadtsaal K9, Schloßplatz 6, 2225 Zistersdorf

Tickets erhältlich unter: www.oeticket.com

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.