Von „schwarer Partie“ zum modernen Schulzentrum

Als großen Tag für Hohenau und die Region beschreibt Landtagsabgeordneter René Lobner den 4. November. Jenen Tag, an dem das neue Schulzentrum in der Schulgasse offiziell eröffnet wurde. Bürgermeister Wolfgang Gaida spricht hingegen von einer „schwaren Partie“, wenn er an die Finanzen, die Planung und vor allem die (Um-)Bauzeit denkt.

Bei seinem Amtsantritt vor knapp drei Jahren habe er drei desolate Schulgebäude vorgefunden, bei denen kaum noch etwas in Ordnung war. Statt drei Gebäude generalzusanieren, wurde also der Beschluss gefasst, Mittelschule, Musikschule, Sonderschule und Volksschule unter einem Dach in einem modernen Schulzentrum unterzubringen. „Ich danke dem Gemeinderat, dass wir das einstimmig auf den Weg gebracht haben“, so Gaida und ergänzte: „Danach folgte die richtig schware Partie.“

Großartige Unterstützung im großen Sanierungs-Abenteuer

Gaida bedankte sich bei der Eröffnungsfeier, die natürlich von den Schülern musikalisch umrahmt wurde, bei dem Architekten, dem Baumeister, Schulreferent Horst Böhm und dem Team der Schulwarte. „Ohne eure großartige Unterstützung wäre ich nie durch dieses Abenteuer gekommen.“

Was war so herausfordernd an der Sanierung? Ein Teil des Gebäudes steht unter Denkmalschutz. Da kamen auf die Gemeinde Probleme zu, „die wir uns in der Planungsphase gar nicht vorstellen konnten“. Von einigen Vorschriften, die erfüllt werden mussten, wurde der Bürgermeister überrascht. Ein Beispiel ist die Notbeleuchtung: „Unsere Schule ist jetzt sogar in der Nacht sehr hell. Nicht weil wir es so wollen, sondern weil es die Normen vorschreiben“, schmunzelte der Gemeindechef.

Viele Pläne wurden über den Haufen geworfen

Und während des ganzen Abenteuers seien auch noch Pandemie und der Ukraine-Krieg hinzugekommen. „Wir haben Pläne aufgestellt, nur um sie dann wieder über den Haufen zu werfen“, erinnert er sich, dass die Baustelle stand, weil ein Handwerksbetrieb in Quarantäne war.

Oder: „Wir hatten keine Zargen, ohne Zargen kann man keine Mauern aufstellen“, erinnert Gaida an Lieferschwierigkeiten, die die Großbaustelle ebenfalls getroffen haben. Die verlorene Zeit konnte leider nicht zur Gänze aufgeholt werden.

Danke an Direktoren und das Schulwarte-Team

„Es war schon eins vor zwölf“, habe er beim Anblick der Baustelle manchmal gar nicht mehr daran geglaubt, dass der Schulbetrieb im September tatsächlich starten konnte. „Leider wurden die Schulen sehr in Mitleidenschaft gezogen“, bedankt er sich bei den Schulleitern, Pädagogen und Kindern für ihre Geduld. Denn die Bauarbeiten mussten durch die Verzögerungen während des laufenden Betriebs weitergeführt werden.

So gab’s Blumen und Wein für die Direktoren Sabine Totter (Volks- und Sonderschule), Michaela Seidl (Mittelschule) und Gernot Kahofer (Musikschule) sowie für fürs Schulwarte-Team, das „sehr viel extra geleistet hat“, wie Gaida betont.

Schulzentrum ist "teuerstes Projekt überhaupt"

Wenn der Bürgermeister allerdings in die Gesichter der über 200 Schüler blickt, die hier nun täglich aus und eingehen, dann geht ihm das Herz auf und er ist stolz auf die „moderne Bildungseinrichtung für alle“, die entstanden ist. Das Schulgebäude sei auf dem neuesten Stand der Technik und digital bestens aufgestellt. Jede Schulform habe ihren eigenen Bereich, ihr eigenes Farbleitsystem. „Wir haben jetzt einen Brandschutz – ich darf gar nicht daran denken, dass der früher gefehlt hat - und eine Notbeleuchtung.“

Obwohl er „vom teuersten Projekt überhaupt“ in der Gemeindegeschichte spricht, sei noch nicht aller Tage Abend: Der Werkraum werde noch fertig gemacht, der Schulhof soll noch einladender gestaltet werden. „Vielleicht bekommen wir auch einen zweiten Turnsaal“, schließt Gaida nichts aus.

Spannender Unterricht und tolle Pausen

„Es war ein wichtiger und mutiger Schritt, dass die Gemeinde so viel Geld in die Ausbildung investiert hat“, ist Lobner überzeugt, dass das Schulzentrum jeden Cent wert ist. Immerhin sei es die Basis für die Zukunft der Kinder. „Es gab sicher diverse Diskussionen, aber es ist etwas Großartiges entstanden“, spricht der Landtagsabgeordnete die enormen Möglichkeiten an, die sich den Schülern und Lehrern etwa durch die Digitalisierung bieten.

„Ich wünsch euch nicht nur ganz tolle Pausen, sondern auch einen spannenden Unterricht“, wandte er sich an die Schüler, ehe Pfarrer Christian Farcas die Segnung übernahm: „Es ist ein besonderer Tag. In diesem Gebäude werden Kinder groß und erzogen.“

